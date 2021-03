Los consejos de Comesaña para las finalistas americanas

América de Cali dio el golpe y pasó a la final de la Copa Libertadores Femenina 2021, derrotando al actual campeón Corinthians, el cual era el favorito para avanzar a la fase que entrega el título.

El plantel celebró y el país las felicitó, pero un entrenador de categorías masculinas decidió darles un consejo necesario para el instante que están viviendo. Se trata de Julio Comesaña, exDT de Junior FC, Deportivo Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, entre otros, quien les pidió mesura a las integrantes del conjunto que dirige Andrés Usme.

“Hoy es un día muy especial y yo sé lo que deben sentir y cómo deben estar, porque hay un entorno también que está igual o más excitado todavía con toda esta situación, pero recordarles que cuando hablan han mostrado la determinación, la seguridad y confianza que tenían en algo que podía pasar y que al final pasó, porque pensaban que podía pasar y que hoy es un día muy especial para ellas y para el equipo, porque es un día donde hay que retomar el camino y ubicarse en el lugar en el que están y para lo que están”, dijo.

El experimentado técnico les explicó que no se puede dar oportunidad a otros temas y a quedarse en la emoción, puesto que ya tienen que preparar la final. “Porque va a haber otra vez la prensa especializada, porque quieren ver a las chicas que clasificaron, los amigos, los vecinos, la familia y es el momento de recogerse y pensar que hay que ir por más, que es lo que ustedes quieren, seguro que lo quieren, pero no hay que entrar en distracciones, ni en festejos, ni nada, no ha pasado nada, porque de la misma manera como emocionan a la gente y la gente se emociona con ustedes y les devuelve el cariño y todo eso que ustedes han hecho, de la misma manera las derrotas traen la otra cara de la moneda. Entonces, alerta y buen descanso”, concluyó.

Las Diablas Rojas aguardan por su contrincante, el cual saldrá del choque de Ferroviaria y Universidad de Chile. Ese duelo está programado para hoy a las 3:00 p.m. en el estadio Nuevo Francisco Urbano.