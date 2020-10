Sandra Sepúlveda, líder del DIM FI en la Liga Femenina 2020

DIM FI llegó a la final en el 2019, en la que cayó con América de Cali, y en la Liga Femenina 2020 también apunta a desempeñar un papel destacado, con una nómina muy diferente y en la que se mantiene Sandra Sepúlveda.

La experimentada guardameta fue despedida por las directivas de Formas Íntimas en febrero, debido a sus cuestionamientos al director técnico Carlos Paniagua. Sin embargo, acordó su regreso.

“Feliz. Esa es la palabra que utilizo porque este es el equipo de toda mi vida. El año pasado fue muy especial por la hinchada y las mismas jugadoras, entonces cuando me llamó Liliana Zapata y me dijo: ‘Sandra, queremos empezar de cero y queremos contar contigo’, mi respuesta fue: ‘Por su supuesto. Es mi equipo, lo quiero, lo respeto, he trabajado mucho por él y quiero ser parte este año’”, relató.

En el triunfo 3-0 sobre Real San Andrés en la fecha 1 del grupo C, la cancerbera sufrió una contractura en el cuádriceps izquierdo, molestia de la que aseguró no tener antecedentes y de la que se recuperó a tiempo para integrar la nómina que se enfrentará al Atlético Bucaramanga, este viernes a las 3:00 p.m.

De otro lado, Sepúlveda explicó la que para ella es la clave de las Rojas: “Es un complemento entre veteranas y jugadoras jóvenes que aportan y que están dispuestas a dar lo mejor de sí. Es un equipo nuevo, con muchas ganas de ganar, de hacer las cosas bien, de salir a representar a estas dos instituciones de muy buena manera y estamos trabajando fuerte para eso”, manifestó.

Y agregó: “Es un equipo muy compacto. Las veteranas hemos ido arropando a las jóvenes y las jóvenes se han dejado arropar, incluso hemos tenido charlas donde nos dan consejos de su forma de ver el juego. Este momento del Medellín es un momento bueno, tranquilo y hay que aprovecharlo, sacar lo mejor”.

La referente del balompié femenino en el país también se refirió a la Selección Colombia y destacó el proceso que viene desde hace algunos años. No obstante, reconoció que la falta de competencia de la Tricolor la preocupa.

“No tenemos casi partidos amistosos. En momentos de pandemia no hay nada para la categoría de mayores. Cuando hablo con Natalia Gaitán y otras jugadoras pensamos: ‘¿Qué va a pasar con nosotras? No tenemos torneos, no tenemos preparación, no tenemos ciclo’. Lo único que podemos hacer es ser pacientes y entrenarnos bien. Mantener el ritmo y el nivel alto para que cuando nos requieran en la Selección podamos llegar con alto nivel y seguir manteniendo esa unión, compromiso y amor por la camiseta”, afirmó.

Sandra Sepúlveda se refirió al nivel de DIM FI y de la Liga Femenina 2020:

DIM FI convocó a estas deportistas para la visita al Atlético Bucaramanga en la Liga Femenina 2020: