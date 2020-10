Paula Botero: “Estoy muy feliz en Atlético Nacional”

Video: Nacional es pasión | Paula Botero anunció en marzo que dejaba el balompié profesional y al DIM FI. En septiembre sorprendió cuando fichó con Atlético Nacional para disputar la Liga Femenina 2020, en la que anotó doblete en la victoria 3-0 sobre Atlético Bucaramanga en la fecha 1 del grupo C.

El debut y el regreso a la competencia: “Mis sensaciones en el partido fueron muy buenas. Yo llegué a Nacional ya tarde en la pretemporada, pero mi tiempo de adaptación afortunadamente fue súper rápido y también tuve la fortuna de contar con minutos en el primer partido, de jugar todo el segundo tiempo. Feliz de volver a la cancha. Este equipo me ha hecho sentir súper bien en el poco tiempo que llevo, sinceramente estoy muy contenta de estar acá.

Con el tema del Medellín y de mi retiro… Todos conocemos la realidad que vive el fútbol femenino, pero también somos conscientes de lo que pasó este año con la pandemia. Vi una gran oportunidad, el profe (Diego Bedoya) y su cuerpo técnico me dieron la confianza desde el primer minuto y esa fue otra razón por la que les di el sí. Con Medellín, Liliana Zapata siempre manifestó que tenía las puertas abiertas, pero la oportunidad en realidad me la dio Nacional y debo decir que estoy muy feliz de estar acá”.

Su papel en el plantel: “¿Refuerzo estrella? No me siento así. Es un equipo muy joven, de niñas que vienen con un proceso desde hace un tiempo, pero hacía falta esa jugadora de experiencia y eso fue lo que pasó conmigo. Fue fundamental llegar a un grupo en el que desde el primer minuto me dieron mucho apoyo, empezaron a trabajar conmigo para acelerar mi proceso, para estar bien físicamente.

Yo llegué con toda la humildad del mundo a un equipo que está estructurado, de niñas que son muy jóvenes y yo vengo a aportarles la experiencia que he recogido a lo largo de mis años como futbolista. Ojalá pueda sumarle mucho a mi equipo desde mi condición y eso nos lleve a conseguir los objetivos que nos hemos planteado durante este año”.

Real San Andrés, rival el sábado en la jornada 2: “Es un equipo que intenta tener mucha dinámica y centraliza mucho el juego. Estamos planificando el partido para ir a Bucaramanga por el resultado. Es un torneo muy corto y cada partido se tiene que afrontar como si fuera una final”.

La cuarentena por el COVID-19: “La ventaja fue poder compartir más con la familia, tener un tiempo de calidad con esas personas que son tan queridas para nosotros y que normalmente no podemos dedicarle todo lo que queremos. Yo nunca dejé de entrenar y de prepararme. No tenía el objetivo de jugar, pero mi trabajo y lo que yo hago es en primer lugar para mí y para mi bienestar. Me quedó perfecto con la posibilidad que me dio Nacional porque llegué bien preparada y eso me permitió estar rápido en cancha”.

La rueda de prensa completa de Paula Botero, volante de Atlético Nacional, a continuación: