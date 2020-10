El mea culpa del director técnico de Millonarios femenino

En un emocionante duelo de la fecha 2 del grupo A de la Liga Femenina 2020, Independiente Santa Fe superó 3-2 a Millonarios FC en el estadio Municipal de Mosquera. La simulación del director técnico de las Embajadoras fue noticia después del encuentro.

Carlos Gómez se refirió al episodio: “Una reacción totalmente absurda, boba, de partido, pero yo no saco excusas de ningún tipo. Me han enseñado que cuando uno la embarra, que cuando uno comete un error, pues pone la cara, lo acepta y sigue para adelante. Así como en los partidos aprendes de los errores para ganar el siguiente, la vida es lo mismo”, afirmó.

En los minutos de reposición de la etapa complementaria, la delantera de las Leonas, Ivonne Chacón, pateó un balón afuera de la cancha y que pasó cerca del entrenador. Sin embargo, la pelota no le pegó al timonel de las Albiazules, quien se tomó el rostro y fingió un golpe.

“Me equivoqué feo y me merezco todo el palo que me están dando. Di papaya y no tengo nada que decir, lo tengo bien merecido. Me siento muy mal conmigo mismo porque no soy así, pero pongo la cara y acepto mis errores. Pedir disculpas porque eso no se hace. Si me robo el espectáculo que sea porque quedamos campeonas y no por malas acciones que yo haga”, aseveró.

En cuanto al compromiso de la tarde del miércoles, el orientador resaltó que sus dirigidas mejoraron en el segundo tiempo, ya que en el primero respetaron en exceso a las Cardenales y se vieron abajo con el gol de penal de Fany Gauto, por infracción de María Morales en el área.

“El cambio de mentalidad fue total. Emparejamos las acciones, empatamos dos veces y al final tenemos una opción de irnos 2-3, fallamos y ellas en la siguiente jugada nos concretan. Lo que destaco es la garra del equipo; a pesar de las dificultades que hemos tenido, hacemos muy buenos partidos y ya es aprender de los errores que se cometieron para el próximo contra Fortaleza”, declaró.

El director técnico de Millonarios femenino reconoció así su falta: