Liche Durán, elogiada por sus preguntas a José Augusto Cadena

Liche Durán fue ampliamente aplaudida por las preguntas hechas a José Augusto Cadena, dueño del Cúcuta, en una entrevista para ESPN.

“Qué le dice a los cuerpos técnicos, a los hinchas, a los jugadores que no le creen y confían en usted como directivo… qué le dice a la ciudad de Cúcuta que hoy no tiene equipo… ¿acaso no tiene algo de responsabilidad José Augusto Cadena en todo lo que le pasó al equipo?”.

Esta última pregunta, con un tono más elevado. La periodista de ESPN, durante la entrevista que le hicieron a José Augusto Cadena, asumió ese rol de hacer esas preguntas que, a veces por diplomacia, se evitan. Pero que debían ser formuladas porque reflejan el sentir del aficionado del club, que pide respuestas al interlocutor oficial de una institución sobre la cual no se tienen certezas, sino más inquietudes que flotan al vaivén de los desconsuelos.

CADENA: “EL PROBLEMA DEL CÚCUTA NO VIENE DE MI ADMINISTRACIÓN SINO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES” José Augusto Cadena responde las inquietudes de los panelistas de #ESPNRadioColombia sobre el Cúcuta Deportivo. pic.twitter.com/ichwD5ack2 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) March 13, 2021

Liche Durán, de nuevo a la carga…

“Por donde pasa José Augusto Cadena los equipos pasan por una mala situación”, le interpeló a Cadena, quien entendiendo el contexto, que de seguro fue aceptado porque sabía lo que vendría para él durante esa entrevista.

Durán, cada vez más empoderada de la entrevista, entendió a la perfección el rol del periodista, en el sentido de encontrar la oportunidad de resolver muchas de las inquietudes que tiene la gente, sin ningún tipo de condicionamientos, sino simplemente por el hecho de ayudar a encontrar la verdad.

Representó al pueblo, al hincha afligido por la crisis más compleja en la historia de su equipo. Independiente de las posturas personales, Liche se llevó todos los elogios por la manera en que se desenvolvió durante ese diálogo.

Uno de los que aplaudió cada una de las intervenciones hechas por la comunicadora fue su anterior compañero de set, Alejandro Pino: