Sobre fútbol femenino se ha hablado bastante por estos días gracias a la clasificación de América de Cali a la final de Copa Libertadores.

Pues en el programa de ESPN Radio Colombia, de este jueves 18 de marzo, se presentó un crece bastante fuerte entre los periodistas Lizhet Durán y Ricardo Henao por un comentario acerca del futbol femenino que causó bastante polémica en las redes sociales.

– Durán: “… en Colombia apenas juegan 6 partidos en el año….”

+ Henao: “Eso tiene 2 lecturas; o no hay que jugar tanto para ser campeón (risa) o…”

– Durán: “¿Qué? No, no, no, Ricardo, eso no es de chiste y acá sí me pongo seria, porque no es de burla. Porque de esa manera, como tú hoy te ríes y estás aquí frente a la cámara, diciendo que no hay que jugar tanto para hablar de América. De esa misma manera es como los directivos y la demás gente lo ha tomado para hablar del fútbol femenino”.

+ Henao: “Pero no se ponga brava conmigo, no se ponga brava, porque…”

– Durán: “Sí, me molesta, Ricardo. me molesta”

+ Henao: “No, no, no, porque usted hace como si fuera la mamá de nosotros. Y no, no, no, tampoco”

– Durán: “No, no, no. Me molesta mucho, Ricardo. Y no es de burla, no es de burla”

+ Henao: “Pero acá no necesita ni gritar, ni elevarse ni nada”

– Durán: “El fútbol femenino se respeta… Pero no es risa, no es de chiste”

Luego intervinieron los demás panelistas porque el cruce ya estaba sobrepasando los límites, teniendo en cuenta que es un programa en vivo.

‘Pacho’ Vélez (conductor): “Ya calma muchachos, tranquilos… Ya muchachos, tranquilos… No, pero creo que no lo hizo de mala intención”

+ Henao: “Calmada, calmada, no se preocupe…”

– Durán: “No, pero no es un chiste, no es un chiste”

+ Henao: “Eso puede tener 2 lecturas, y seriamente puede llegar a tener 2 lecturas”

> ‘Pacho’ Vélez: “No, pero sería irresponsable pensar que, por jugar menos…”

* Nicolás Samper: “Pero esa puede ser una ‘lectura dirigencial’, claramente. Es una lectura de los dirigentes, pues; – Que jueguen un mes porque así llegan a la final -”

+ Henao: “Habrá quien se pegue y vaya y diga en la asamblea…”

* Nicolás Samper: “¿Cuántos equipos hay inscritos?, hasta hoy hay plazo, ¿no?”

– Durán: “12, 12 son los inscritos y es hasta mañana”, concluyó.

Ante esto, las redes sociales no se hicieron esperar y hubo diferencias de comentarios, unos a a favor de ‘Liche’ y otros pensaron que era un show.

Aquí, algunas críticas y opiniones sobre el cruce entre los periodistas

¡Qué grande eres @licheduran! Que se sigan riendo para que las mujeres de este país los sigan callando. — Paula Fresneda Gómez (@PauFresneda) March 19, 2021

@ESPNFCRadio que comentario tan ridículo de Henao contra el fútbol femenino y lo completó con el comentario contra liche, se le salió el machista… Parece que al que le cayó la pantalla en la cabeza fue a el @Pachovelez10 — Renato Riveros (@renecariveros) March 19, 2021