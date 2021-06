Leicy Santos: “Siento que no he llegado a mi techo y todavía tengo mucho por dar”

Leicy Santos concedió una entrevista para la agencia periodística EFE, en donde contó varios detalles de su pasado y de sus aspiraciones a futuro. La actual jugadora del Atlético de Madrid reveló que haber nacido en un hogar que tenía dificultades económicas le ayudó para formarse para apreciar su presente.

Con 25 años asegura que el camino “no ha sido fácil” para ser una de las futbolistas más importantes del balompié femenino en Colombia. “Me ha marcado el lugar de donde vengo y lo recuerdo mucho”, apuntó ya que por esa historia decidió incorporarse al proyecto Common Goal, que se trata de donar el 1% de su salario a causas benéficas.

“Sé que quizás no signifique mucho, pero sumando el 1% de todos los miembros podremos construir algo significativo para las personas que lo necesitan. Sobre todo, para esos niños y esas niñas que están esperando que se les presente una oportunidad en la vida”, indicó.

Para la jugadora cafetera es muy importante que otras niñas no pasen por lo que tuvo que vivir ella en su corta edad, por eso busca “impulsar el deporte en las zonas menos favorecidas”. Y continuó: “Sé que el simple hecho de ver a una persona que logró sus sueños es una motivación que alguien va a tener siempre ahí, como guía. Sé que, así como yo pude conseguir éxito en el fútbol, hay millones de niños que no lograron llegar por falta de asesoramiento o de apoyo emocional”, explicó.

De otro lado, Leicy habló de su actualidad en el cuadro Colchonero, en la cual destaca su “crecimiento a nivel físico, futbolístico y personal”. Y sobre lo colectivo también opinó: “Conseguimos la Supercopa ante grandes equipos como el Barcelona y el Levante, que estaban a un nivel top, pero hicimos una temporada irregular. El equipo nunca terminó de afianzarse en un año de cambios”.

A los Rojiblancos solo les queda un partido para terminar la temporada 2020/2021. El duelo será ante el Levante, justamente el equipo que se quedó con el último cupo de la próxima edición de la Liga de Campeones, en la que acompañarán al Barcelona y al Real Madrid.

“Espero y confío en que este fin de semana vamos a dar esa imagen de equipo guerrero, talentoso, que juega bien al fútbol, que trata bien el balón y, sobre todo, que tiene hambre y ambición de ganar. Tenemos esa espina, de ahí esas ganas de terminar la temporada ganando al Levante“, agregó.

De ahí, se irán de vacaciones para luego regresar a hacer pretemporada e iniciar competencias en una nueva campaña en la que espera destacarse. “Siento que no he llegado a mi techo y que tengo mucho por dar todavía. Mi cabeza está aquí y quiero ser una líder en el equipo. Quiero siempre dar mi 110 por ciento en la cancha y fuera de ella. Me veo liderando el equipo, siempre tratando de ser una líder positiva. Mi cabeza está acá, pensando en la próxima temporada y en lograr los objetivos que tenga el equipo”, concluyó.