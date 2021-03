La promesa que hizo una hincha del DIM si Leo Castro hace un gol

Valeria es una linda hincha del Independiente Medellín, que solo desea lo mejor para su equipo. La bella antioqueña hizo una promesa bien particular.

Similar a lo sucedido con Fay Martínez, otra bella aficionada que prometió una foto muy sugestiva en caso que Marco Pérez anotara gol con el Cali, la propuesta en este caso es por ese mismo estilo.

Valeria Giraldo dijo que si Leo Castro mete un gol en liga, “me pongo pues la diez yo. La foto la subo a Instagram”. ¿Con qué nos sorprenderá?

Por lo pronto, el atacante del Independiente Medellín “dejó escapar” la oportunidad durante el lance que el Poderoso y La Equidad igualaron 1 – 1 en la apertura por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2021. Cabe anotar que tuvo dos chances muy claras durante el primer tiempo.

Porque el público lo pide, JAJAJAJAJ si Leo Castro mete un gol en liga, me pongo pues la diez yo; la foto la subo a Instagram @valeriagiraldotoro 😱😱🤣🤣 https://t.co/ErvpjQYK96 pic.twitter.com/Xrm0Y5TvRt — VALERIA GIRALDO TORO (@valeriagiraldot) March 5, 2021

Si bien ha sido muy comentada la publicación, hay quienes han tratado de desviar las cosas hacia otros temas. Valeria dejó en claro que todo es por amor al equipo y de paso pidió un poco de cuidado con algunas cosas que se dicen por ahí.

“Leonardo Castro tiene su esposa y es una de las mujeres más hermosas que he visto. Mi reto es con la hinchada no con él. Yo nunca me metería en una relación, además, en este caso más fácil le caería a ella que él”, comentó.

Ella es Valeria Giraldo Toro

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Valeria Giraldo Toro (@valeriagiraldotoro)

