¡Histórico! El clásico vallecaucano tendrá una árbitra

Esta noche se disputará el clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América de Cali, por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2021-I. Allí se presentará un hecho sin precedentes en la historia del fútbol colombiano: una mujer integrará el grupo arbitral del compromiso.

Mayra Sánchez, de Zarzal, Valle del Cauca, será la juez número cuatro del duelo que se celebrará en el estadio de Palmaseca, este jueves a las 8:00 de la noche, con transmisión de Win Sports.

La referí es una de las dos árbitras cafeteras que tiene escarapela FIFA desde 2016 y estará acompañando al central Jhon Hinestroza, así como al asistente uno, Elkin Echavarría y al asistente dos, Cristian Aguirre.

“Emocionada con la designación del clásico, no me lo esperaba, se me salieron las lágrimas al saberlo, uno trabaja para esto y esta oportunidad hay que aprovecharla”, expresó Sánchez durante una entrevista para el programa Zona Libre de Humo.

Mayra es hermana del también colegiado Luis Sánchez, quien está muy emocionado con el hito que esta logrará. “Luis me dijo que estaba muy contento por haber sido escogida, me felicito por eso”, relató.