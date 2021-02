Hincha del Deportivo Cali prometió foto sin ropa si Marco Pérez le hacía gol a Águilas

Deportivo Cali venció 1-0 a Águilas Doradas por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2021 – I con un golazo de Michell Ramos a los 86 minutos de juego.

Luego de 21 remates a puerta, el cuadro ‘Azucarero’ pudo vencer la gran tarde que tuvo Carlos Bejarano que no pudo con el remate de media distancia del joven delantero del Cali, Michell Ramos. Sin embargo, a pesar de la victoria, el equipo vallecaucano sigue careciendo de anotaciones.

Uno de los delanteros es Marco Pérez, quien ya suma seis juegos y cero goles, razón por la que una hincha del Deportivo Cali prometió, a través de sus redes sociales, que si el delantero anotaba, ella “subía una foto sin ropa”.

Si hoy hace gol marco Pérez, hpta! Me empeloto pues 💚 pic.twitter.com/g658S8keHv — La martinez 🤫 (@faymartinez2) February 13, 2021

Ante esta publicación, la hincha fue entrevistada por el ‘Super Combo del Deporte, de Cali’, en donde ratificó su idea y dijo que ” subí una foto que decía que si Marco Pérez hacía gol, ponía una foto desnuda, me mantengo porque ya me metí en el cuento, todos los azucareros estamos esperando el Gol de Marco, hasta los americanos me hicieron fuerza”.

“Subí una foto que decía que si Marco Pérez hacía gol, ponía una foto desnuda, me mantengo porque ya me metí en el cuento, todos los azucareros estamos esperando el Gol de Marco, hasta los americanos me hicieron fuerza” @faymartinez2 en el #SuperComboCali pic.twitter.com/K4E8Mvn3aL — Súper Combo RCN (@supercombocali) February 13, 2021

Esta publicación tuvo gran revuelta y más de un hincha, así no sea del Deportivo Cali, le hizo mucha fuerza. No obstante, esto no fue así porque Marco Pérez volvió a desperdiciar varias opciones de gol, razón por la que aficionada no compartió ninguna foto sin ropa.