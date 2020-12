Megan Rapinoe refutó el premio que le dio la FIFA

La futbolista estadounidense Megan Rapinoe se mostró muy sorprendida durante la gala de The Best. Allí, su nombre fue seleccionado entre el XI ideal del FIFPro y además, terminó como finalista al premio de mejor jugadora del año.

A través de su Twitter, la integrante del OL Reign, publicó un comunicado donde expresa sensatamente la opinión acerca de sus méritos para estar en esos listados. “Por supuesto estoy feliz y orgullosa de haber sido reconocido por mis compañeros y de garantizar un lugar en once del año del FIFPro. Pero al mismo tiempo, no puedo evitar sorprenderme de ser seleccionada, ya que no juego desde marzo”, escribió.

La mediocampista argumentó su texto, refiriéndose a las colegas que han tenido competencia durante toda la temporada. “Hay tantas jugadoras fantásticas en todo el mundo que merecen ser reconocidas”, explicó. Incluso, aprovechó la distinción para visibilizar el balompié de mujeres, ya que para ella, las razones por las que no tuvieron en cuenta a algunas contrincantes suyas, es por falta de reconocimiento. “Aun así, mi entrada en este once es una señal más de que hay que seguir apostando por el fútbol femenino, para que cada vez haya más partidos retransmitidos por televisión y, así, empiecen a ser reconocidos más deportistas”, concluyó.

Megan Rapinoe también había sido elegida en 2019 como la mejor jugadora de la FIFA y recibió el Balón de Oro por parte de la revista France Football. Sin embargo, en el 2020 tan solo ha disputado tres compromisos en la She Believes Cup, en los que ajustó un gol y una asistencia. Luego la liga se canceló y aunque se realizó el torneo Fall Series, ella no participó. Adicionalmente, ni siquiera fue convocada por la Selección de Estados Unidos para el amistoso que jugaron ante Holanda.

So much to be thankful for this year, and so much work still to be done. 🙏❤️ https://t.co/LtwTv8S0Jv pic.twitter.com/Kz8LettjXI

— Megan Rapinoe (@mPinoe) December 17, 2020