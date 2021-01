Esposa de Falcao García refutó las críticas por sus lesiones

Radamel Falcao García no ha podido salir de las lesiones en Turquía y eso tiene bastante inconformes al técnico y directivos del Galatasaray, que nunca pueden contar con el colombiano en sus juegos. Los hinchas también se han desatado en críticas y Lorelei Tarón, la esposa del futbolista, se refirió a ello con mucha tristeza.

“Es difícil y a veces muy triste, aunque las personas siempre van a criticar te vaya bien o te vaya mal, pero tengo mi mirada fija en las cosas de arriba. Miro para adelante, creo en lo que Dios me dice, sus planes siempre son de bienestar y no de mal y todas las cosas nos ayudan a bien, aunque a veces no lo entendamos”, escribió la argentina en una de sus historias de Instagram.

Y es que El Tigre ha estado más por fuera de las canchas que dentro de ellas en el último año. El pasado 2 de enero el entrenador Fatih Terim lo ingresó al duelo frente al Antalyaspor en el minuto 46, pensando en que contribuyera para buscar la victoria, pero al 77’ tuvo que retirarse nuevamente por molestias físicas. Ante eso el DT se quejó.

+ El baile de celebración de Cuadrado y Cristiano

+ Cristiano Ronaldo añade a David Ospina en su lista de arqueros vencidos

“Puede haber lesiones de uno o dos partidos y no pasa nada, podemos solucionarlo incluyendo a alguien más en nuestra plantilla. El problema es que cuando la lesión es de cuatro, seis, ocho meses o un año consecutivo, porque eso ya empieza a perjudicar al equipo”, expresó.

El turco además, fue contundente con su opinión acerca del poco aporte que el delantero de la Selección Colombia le ha dado a su plantel. “Falcao García no jugó más de 30 partidos por lesión. Algo muy grave porque eso corresponde a casi una temporada completa”, concluyó.