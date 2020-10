De Karin Jiménez para Santiago Arias. ¡Conmovedor!

La esposa de Santiago Arias, Karin Jiménez, a la distancia envió un mensaje realmente conmovedor por la lesión del jugador de Selección Colombia.

Karin escribió un sentido mensaje en Instagram, luego de lo sucedido a Santiago Arias, lesionado en el tobillo izquierdo durante el partido que la Tricolor le ganó 3 – 0 a Venezuela en el arranque de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

El lateral derecho fue relevado de inmediato y tiene pendientes las valoraciones médicas de rigor para saber finalmente qué tiempo le demandará su recuperación. Se estima inicialmente un periodo entre los 4 y 6 meses.

“Eres un gigante mi amor, te admiro más que nunca, pido a Dios que no sea muy grave, y que en muy poco tiempo estarás en las canchas con todas esas fuerzas que vas a tener”, es parte del mensaje escrito por Karin Jiménez, quien denotó toda la preocupación que siente y el hecho de estar tan lejos, como respaldar a su esposo en este complejo momento.

Karin también aprovechó la ocasión para cerrar su mensaje con optimismo, consciente de lo difícil que es esta situación. No duda que será una prueba superada para su esposo.

Mensaje para Santiago Arias de Karin Jiménez

“Te abrazo con el corazón ❤️ @santiagoarias13

Mi amor, me duele el corazón, de no poder estar allí contigo, me duele tu dolor físico, pero más me duele el dolor que siente tu corazón 💔

La ilusión que tenías por volver a jugar con la selección era grande 😭

Eres un gigante mi amor, te admiro más que nunca, pido a Dios que no sea muy grave, y que en muy poco tiempo estarás en las canchas con todas esas fuerzas que vas a tener!

Te amo con mi vida ❤️

Yo se que Diosito te esta cuidando, tengo mucha fe, eres un valiente.

Son cosas de fútbol, pruebas De Dios y la vida pero se que saldrás rápido de esto❤️

Tu familia te acompaña de corazón

#fuerzaArias”