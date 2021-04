Cortaron 100 veces la transmisión para no mostrar las piernas de la árbitra asistente

Cosas que pasan en el fútbol de hoy, pese a las medidas y políticas en favor de la igualdad de género. Hay naciones donde aún se imponen todo tipo de censuras.

La televisión estatal de Irán transmite los compromisos de la Premier League y en un encuentro entre Tottenham y Manchester United uno de los colegiados asistentes fue Sian Massey-Ellis, quien está muy bien calificada en dicha función. De allí que intervenga como parte de equipos arbitrales en la prestigiosa competición inglesa.

Basados en las estrictas leyes religiosas de Irán, la transmisión de televisión intervino cortando cada una de las tomas en las cuales aparecía la árbitra asistente. Más de 100 veces recurrieron a este método bastante cuestionado a nivel internacional.

Iran’s state TV channel cut away from their broadcast of Tottenham vs. Manchester United more than 100 times to avoid showing assistant referee Sian Massey-Ellis, who is a woman.

Instead, they showed landscape shots of…the stadium.https://t.co/ZbIU0SKTij

— Ed Clowes (@EdClowes) April 15, 2021