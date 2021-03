La capitana de América de Cali, Catalina Usme, habló en rueda de prensa. El sueño del equipo es solo uno y no es otro diferente al de alzar el título el próximo domingo.

América de Cali Femenino jugará otra final, pero esta vez lo hará en el plano internacional. El gol de Joemar Guarecuco en los minutos finales del partido y las atajadas de Katherine Tapia fueron las razones por la que el equipo dirigido por Andrés Usme consiguiera el gran paso a la final de la Copa Libertadores Femenina.

Las jugadoras tenían claro que si el empate llegaba seguirían de largo. “Cuando empatamos nos dijimos en el campo vamos a ganar, ¿en penales?, no importa vamos a ganar”, señaló Usme.

Luego de conseguir la igualdad se venía lo más duro, los penales. Sin embargo, para eso estaba la capitana con su voz al mando. “Lo único que hice en ese momento fue pedirles un favor especial a todos y era que en la cabeza no podía existir ningún asomo de duda. Las que tenían que cobrar tenía que existir la certeza de que íbamos a clasificar. No podíamos haber llegado hasta ahí y perder la fe de lo que podíamos lograr”, precisó Catalina Usme.

El equipo nunca dejó de creer en Dios y así lo dejaban ver en cada una sus declaraciones. La clave del triunfo estuvo en la forma de competir por parte de cada una de las jugadoras. Eran conscientes del alto nivel que debían mostrar, tratándose de una competencia a nivel internacional.

¿Qué piensa Catalina Usme sobre la final?

“Nunca habíamos estado tan comprometidas con algo. Distracciones siempre van a haber, ahora tenemos que blindar a las niñas que de cierto modo están empezando a vivir este tipo de experiencia. Sí o sí tenemos que blindarlas de todo ese ruido que se genera. Dimos un paso importante, pero aún no hemos logrado nada. Nosotras queremos ser campeonas de la Copa Libertadores”, sostuvo.

Definitivamente los sueños no tiene límites y así lo hizo saber: “Nosotras tenemos proyectado ganar la Copa Libertadores ¿por qué no ser bicampeonas? ¿Quién dice que no es posible?” , finalizó.

El rival de América de Cali en la gran final de la Copa Libertadores saldrá del partido entre Universidad de Chile Vs. Ferroviária.