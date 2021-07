Umbro lanza colección vintage de clubes patrocinados en Brasil

Umbro presentó la nueva colección de camisetas vintage a sus patrocinadores del fútbol brasileño. Las nuevas piezas fueron realizadas para Athletico Paranaense, Avaí, Chapecoense, Fluminense, Grêmio, Santos y Sport.

Según Umbro, la colección es una inmersión en el pasado, entre las décadas de 1950 y 1990, y celebra los momentos históricos de cada uno de los equipos. Las piezas parten de un trípode (pasión, tradición y unión de lo antiguo con lo moderno) y forman parte del segundo año seguido de la elaboración de un lanzamiento unificado entre los clubes, uniendo el mundo del fútbol y el estilo de vida.

En la colección se conservaron los gráficos, emblemas y colores, sin renunciar a la inserción en el estilo de vida actual. Según la marca, “es importante destacar que la nostalgia no solo se debe a las características del diseño, sino también a los importantes recuerdos presentes en cada uno de ellos”. Todo el tributo que conllevan las nuevas camisetas Vintage también se optimiza en el contexto fotográfico de divulgación. Los escenarios seleccionados para el rodaje se insertan en tres escenas cotidianas: barbería, bar y calles del emblemático barrio de Río de Janeiro, Santa Teresa.

Mais que conquistas, uma camisa carrega muitas histórias e memórias. A edição Umbro Vintage chega no Dia do Futebol unindo a nostalgia ao lifestyle, trazendo para o presente momentos extraordinários vividos no passado. #ChegaDeSaudades pic.twitter.com/dJad6C6WHa

— Umbro Brasil (@UmbroBrasil) July 19, 2021