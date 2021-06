TikTok también patrocina clubes

TikTok es el nuevo patrocinador principal de Welsh Wrexham AFC. El trato será válido durante las próximas dos temporadas.

La asociación entre el club y la plataforma promete ser una de las más innovadoras en entretenimiento y fútbol, abriendo nuevos caminos en muchas áreas.

Esto incluye la serie de televisión recientemente anunciada por el club ‘Welcome to Wrexham’. El anuncio del acuerdo contó con las apariciones de los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney.

“Estábamos encantados con las ideas que tenía TikTok para su asociación con el club. La oportunidad de acceder a toda la amplitud de su alcance social crea una oportunidad de construcción de comunidad que muchos envidiarán. Nuestra cuenta de TikTok contará con todos los involucrados en el club, incluidos Rob y Ryan. Tener TikTok en la parte delantera de nuestras camisetas es una gran victoria y estamos seguros de que será popular entre nuestra base de fans, así como entre aquellos que están activos en la plataforma”, dijo Humphrey Ker, director ejecutivo de Wrexham AFC.

“TikTok tiene una posición única en el centro de la comunidad creativa, tecnológica y de entretenimiento para ayudar a dar vida a la historia de Wrexham AFC para audiencias globales. Estamos orgullosos de jugar un pequeño papel en la defensa del regreso del Wrexham AFC al fútbol de primera división y de compartir el viaje con la ciudad de Wrexham, nuestra comunidad y los fanáticos en todas partes de una manera que solo TikTok puede hacer”, agregó Nick Tran, director global de marketing. en TikTok.

Cabe recordar que TikTok es patrocinador oficial de la Euro 2020.

We’d like to welcome our new shirt sponsor, you may have heard of them 👀@TikTok_UK | @TikTok_US

🔴⚪ #WxmAFC pic.twitter.com/JgJs6QUj7H

— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) June 30, 2021