Su uniforme es un homenaje a Jimi Hendrix

Seattle Sounders se asoció con exjugadores y músicos locales, incluidos Sir Mix-a-Lot y The Black Tones, para presentar “The Jimi Hendrix Kit”, la nueva equipación secundaria del club para las temporadas 2021 y 2022 de la MLS.

Inspirándose en el legendario artista musical y nativo de Seattle Jimi Hendrix, la nueva camiseta secundaria Seattle Sounders combina violeta, naranja y amarillo como un homenaje al amor de Hendrix por el color y los patrones psicodélicos.

También cuenta con una reproducción de la firma de Hendrix en la esquina inferior izquierda de cada camiseta, mientras que la cinta del cuello incluye la letra de su canción “Straight Ahead” que dice “We go to stand, side by side” y significa la creencia de Seattle en la importancia de unión.

⬥ The Jimi Hendrix Kit ⬥ Inspired by a matchday tradition, honoring a Seattle icon. pic.twitter.com/DNJUGCWDIn — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) March 25, 2021

“No podríamos estar más emocionados y orgullosos de finalmente presentar el kit Jimi Hendrix al mundo; una verdadera intersección de deportes, música y cultura pop”, dijo en un comunicado el propietario y presidente de operaciones comerciales de Sounders FC, Peter Tomozawa. “El legado de Jimi cobra gran importancia, no solo aquí en Seattle, donde nació y se crió, o para los Sounders, donde su interpretación icónica de ‘All Along the Watchtower’ ha sido parte de la tradición del día de partido durante años, sino en todo el mundo”.

“En su corta vida, Jimi nos regaló su talento y, más aún, su espíritu generoso y amoroso. Queríamos que este kit encarnara esa personalidad colorida y creativa, al mismo tiempo que lo usamos como una forma de promover el bien, al igual que Jimi usó su propia plataforma”.

Como parte de la asociación, los Sounders donarán las ganancias de hasta $ 50,000 de los primeros 30 días de las ventas de The Jimi Hendrix Kit realizadas en las ubicaciones oficiales del equipo Pro Shop y en MLSstore.com a cinco organizaciones sin fines de lucro locales:

The Jimi Hendrix Park Foundation, la Museo de la Cultura Pop (MoPOP), el Museo Afroamericano del Noroeste (NAAM), la Fundación RAVE y el Programa de Educación Indígena de las Escuelas Públicas de Tacoma.

“Seattle fue y siempre será el hogar de Jimi. Los Sounders son de Seattle también”, dijo Janie Hendrix, presidenta y directora ejecutiva de Experience Hendrix, LLC, en un comunicado. “Colaborar con los Sounders para crear una camiseta es nuestra forma de jugar para el equipo local. Celebramos a dos héroes locales y al mismo tiempo apoyamos una causa que unifica. Jimi trataba de honrar el lugar de donde vienes. Esta empresa nos permite retribuir a la comunidad que amaba. Eso es algo que creo que enorgullecería a Jimi.”