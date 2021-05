SportBizLatam live: la industria del deporte reunida el 19 y 20 de mayo. Obtén tu código de descuento

Los principales referentes de la industria deportiva se darán cita el próximo 19 y 20 de mayo, para una nueva versión del congreso latinoamericano de sports business.

SportBizLatam tendrá su edición LIVE 2021 el 19 y 20 de mayo, el Congreso Latinoamericano de Sports Business referente de la región, tras 17 ediciones en 11 países, contará con la presencia de las principales propiedades deportivas y empresas del sector, junto a más de 1.000 asistentes profesionales de la industria.

Más de 45 speakers de talla internacional confirmados, para dos días de puro conocimiento y networking. Entre los ponentes confirmados al congreso están Montserrat Jiménez, directora jurídica y secretaria legal adjunta de Conmebol; Emilio García Duarte, associate vice president & head of marketing de NBA Latinoamérica; Verónica Santana, head of human resources en Concacaf; Bernardo Pontes, gerente de marketing del Clube de Regatas do Flamengo; Carlos José Benavides Escardó, gerente general del Club Bolívar; Guido Baroli, gerente general en Club Social y Deportivo Defensa y Justicia; y Juan Pablo Pareja , gerente General de Cruzados / Universidad Católica.

Con el siguiente Código: COLSBL15OFF tendrás un 15 USD de descuento, quedando el ticket en 30 USD (Precio full USD 45)

Los tickets para hacer parte de esta experiencia están disponibles este LINK.

La web del congreso: http://sportbizlatam.la/es/evento/SPORTBIZLATAMLIVE

El evento está organizado por Good Morning Sports y cuenta con el apoyo de Johan Cruyff Institute como Learning Partner y de Futbolete como Media Partner.