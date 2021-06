Rangers estrena su camiseta 2021/22, homenaje a sus 150 años

La marca británica de ropa deportiva de alto rendimiento, Castore, lanzó el nuevo uniforme de local de los Rangers 2021/2022.

La indumentaria presenta su icónico escudo de desplazamiento en oro para conmemorar el 150 aniversario del club. Glen Kamara, James Tavernier, Nathan Patterson protagonizan el video del anuncio junto con Megan Bell y Kirsty Howat del Rangers Women’s Team.

El kit fue revelado en un video de lanzamiento con las estrellas de los Rangers Glen Kamara, James Tavernier, Nathan Patterson, Megan Bell y Kirsty Howat filmado en Ibrox. El video destaca la actitud implacable, la determinación y la fe necesarias para que los Rangers ganen su segundo título en dos años mientras el equipo de Gerrard se esfuerza por mejorar aún más.

La camiseta incluye varios guiños a la icónica historia del equipo. Su diseño clásico de cuello en V está inspirado en algunos de los uniformes más populares e icónicos del club de los años 50 y 60 usados por gente como Jim Baxter, mientras que sus finas rayas blancas rinden homenaje a las camisetas de principios de los 80 que llevaban héroes como como Davie Cooper.

🏡 New Season. New Home Kit. Forever Ready.

💙 Inspired by our history, the 21/22 season home kit proudly displays the limited-edition scroll crest in gold to honour the 150th anniversary.

🛍️ Available in-store & online now: https://t.co/EqU3Q9IQpO pic.twitter.com/gFivZt6wVn

— Rangers Football Club (@RangersFC) June 26, 2021