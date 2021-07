PUMA destaca el trabajo social del AC Milan en su nuevo uniforme

PUMA presentó la nueva camiseta del AC Milan (segunda indumentaria) que será utilizada en la temporada 2021/22 por los equipos masculinos, femeninos y juveniles del club.

El modelo es de color blanquecino con dorado y rinde homenaje al trabajo de Fondazione Milan, la organización benéfica del club italiano, al imprimir el nombre de la institución debajo del cuello en la espalda. El uniforme también presenta un diseño inspirado en seis ciudades de todo el mundo que participarán en la iniciativa “De Milán al mundo”.

Creado por Milan, en asociación con PUMA, “De Milán al mundo” invita a los aficionados del club de todo el mundo a elegir un proyecto socioeducativo entre seis propuestas que se presentarán en septiembre, junto a organizaciones sin ánimo de lucro locales e internacionales rentables. . El resultado será el desarrollo del programa más votado, vinculado a una de las seis ciudades elegidas: NY (EE. UU.), Río de Janeiro (Brasil), Calcuta (India), Melbourne (Australia), Nairobi (Kenia) y Milán (Italia).

“Estamos orgullosos de lanzar la nueva camiseta 2 con PUMA y celebrar el trabajo de Fondazione Milan, que hace un trabajo increíble ayudando a las personas necesitadas a nivel local e internacional. La camiseta es muy elegante, tiene un tono dorado y un diseño de estampado geométrico, pero lo más importante es que nos ayudará a hacer un cambio a través de la iniciativa From Milan to the World, que se lanzará próximamente.

Es algo de lo que estamos muy orgullosos de poder hacer, y encaja perfectamente en nuestro viaje de responsabilidad social, que sigue siendo un aspecto muy importante de nuestro trabajo en Milán, tanto dentro como fuera de la cancha”, dijo Casper Stylsvig. uno de los directores de Milán.

Los uniformes de Milán combinan poliéster 100% reciclado con la avanzada tecnología de termorregulación dryCELL de PUMA, que asegura un mejor ajuste y movilidad, manteniendo al atleta seco y cómodo. Las camisetas cuentan con una estructura de tejido jacquard ultraligero en la espalda que mejora la transpiración.

Las nuevas camisetas de Milán están disponibles por R $ 299,90 en el e-commerce de la marca y en las tiendas Centauro, Netshoes, Bayard, Físico & Forma y FutFanatics.