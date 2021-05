Pugna legal entre Nike y Puma por la palabra “footware”

Nike y Puma comparecieron recientemente en el Tribunal Superior de Justicia de Londres por una disputa iniciada en 2019.

Tiene que ver con el uso de la expresión “footware”. En el lado estadounidense se quiere registrar la palabra en el Reino Unido y los EE. UU. Como una marca para referirse a sus productos y servicios de hardware y software.

Puma, por otro lado, presentó una oposición a la solicitud de Nike en 2019, afirmando que “footware” es un término descriptivo común para tales artículos, dejando en claro que es una “combinación obvia” de las palabras calzado y hardware / software.

Puma alega que el uso de la palabra se ha vuelto común en la industria y, por lo tanto, no sirve para indicar el origen de los productos. En su defensa, Nike acudió a Ukipo (Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido) para mostrar el uso de términos como “zapatillas deportivas inteligentes” o zapatos conectados para referirse a zapatos con tecnología.

El organismo británico rechazó la oposición de Puma, argumentando que la palabra no era necesariamente una combinación de dos elementos no distintivos. Ukipo decidió que la palabra no tiene un significado obvio, y concluyó que las pruebas presentadas por Nike no establecen que la marca se utilice de manera descriptiva en relación con productos y servicios.

Finalmente, Puma apeló reafirmando ante el tribunal que el término es meramente descriptivo de zapatillas equipadas con hardware o software y, por lo tanto, no pueden inscribirse como marca registrada.