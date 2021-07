Nueva camiseta Hummel del Everton 21/22

Inspirándose en Liverpool y sus muelles, Hummel y Everton lanzan la camiseta de local del club para la temporada 21/22.

Es una gran temporada por delante para el Everton.

Como club, están a punto de pasar a otro nivel, con un nuevo estadio impresionante a la vuelta de la esquina. Para sus asuntos en la cancha, han recurrido de manera controvertida al ex entrenador de los Rojos, Rafa Benítez.

El kit local 2021/22 del Everton presenta un borde amarillo y blanco tanto en las mangas como en el cuello, que es redondeado. Los icónicos galones de Hummel también aparecen en blanco en la camisa y azul real en los pantalones cortos y calcetines.

We stand as one. We dream as one. We play as one. From Goodison Park to around the world.

