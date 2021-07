Nokia recrea el icónico lanzamiento de falta de Roberto Carlos

HMD Global, responsable del desarrollo de teléfonos y accesorios Nokia, convocó a Roberto Carlos a una acción para probar la resistencia del nuevo teléfono inteligente de la marca, el XR20.

En la película, el exjugador recrea con gran efecto el icónico tiro libre en un amistoso contra Francia en 1997. Solo con algunos dispositivos Nokia XR20 clavados en los postes de la portería.

La acción también cuenta con la campeona del mundo de estilo libre, la española Lisa Zimouche. Juntos, los dos atletas colocaron el dispositivo en una serie de situaciones adversas, desde sumergirlo en un balde de agua helada hasta patearlo y dejarlo caer sobre un piso de concreto.

El nuevo teléfono inteligente está diseñado para durar con resistencia de grado militar, cuatro años de actualizaciones de seguridad mensuales, actualizaciones de software hasta por tres años y acceso a la red 5G. Además, está diseñado para soportar temperaturas extremas, caídas de hasta 6 pies y una hora bajo el agua.

El video que muestra la prueba comienza con Roberto Carlos pateando una pelota a una pelota con el Nokia XR20, que cae y se desliza con la pantalla en el suelo, sin causarle daño.

Uno de los aspectos más destacados del dispositivo es el Corning Gorilla Glass Victus, uno de los vidrios más resistentes del mercado, que además garantiza una buena visibilidad con luz solar directa y una navegación fluida. Finalmente, el teléfono inteligente tiene el nuevo modo Speed Warp, que permite al usuario capturar imágenes en movimiento, al igual que la patada histórica.

“Me han pedido que repita la patada de 1997 muchas veces durante los últimos veinte años, pero nunca así. Entonces tuve que aceptar el desafío. Seguramente un teléfono celular no podría sobrevivir a la furia de un balón de fútbol. No pensé que el Nokia XR20 pudiera soportar la fuerza de mi patada. Puede que ya no sea un profesional, pero sé que todavía soy fuerte, así que fue un resultado impresionante”, dijo Roberto Carlos.

“Un usuario promedio rompe un teléfono inteligente en solo diez semanas después de comprarlo. El costo de tener una cubierta protectora, reparaciones y garantías puede ser alto, lo que lleva a un reemplazo temprano del dispositivo. Desarrollamos el Nokia XR20 para reducir ese costo y permitir que las personas conserven sus teléfonos inteligentes por más tiempo ”, agregó Stephen Taylor, CMO de HMD Global.