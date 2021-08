Neymar Jr. es el nuevo embajador de Above

Above se convierte en la marca antitranspirante del jugador Neymar Jr. Baston Aerossóis, fabricante de Above, acaba de firmar un contrato con NR Sports, la empresa encargada de gestionar la carrera e imagen de Neymar Jr, para convertir al deportista en embajador global de la marca durante los próximos tres años.

Las partes no han revelado el valor del contrato, pero es el contrato de marketing más grande que Baston ha celebrado desde el lanzamiento de Above en 2018.

Según el contrato, la marca lanzará una línea exclusiva de antitranspirantes bajo el nombre de Neymar Jr. y tendrá derecho a utilizar la imagen del jugador en todas sus comunicaciones, incluyendo publicidad, dentro y fuera de los medios, redes sociales, películas, productos y puntos. -materiales de venta.

“Una vez vi una campaña de Above que decía sobre ‘sudar en tu vida’. Lo encontré muy creativo y ciertamente me identifiqué mucho, porque toda mi familia y yo hicimos sudar para sobrevivir y luego buscar el éxito. Entonces, cuando se me presentó la posibilidad de una asociación, estaba muy emocionado porque podíamos hacer muchas cosas interesantes juntos”, dijo Neymar.

La llegada de Neymar Jr forma parte del proyecto de marketing de Above para ampliar la visibilidad de la marca a todos los públicos. El año pasado, la empresa ya realizó cuatro acciones sociales con el presentador Luciano Huck, incluida la donación de una casa a una familia atendida por Central Única das Favelas (CUFA).

“Es un chico muy querido, educado y humilde, que ayuda a los demás y tiene buen corazón. Esto tiene mucho que ver con Above. Es considerado una de las personas más influyentes del mundo y es el ídolo del fútbol más grande de la generación actual del deporte, que es una pasión nacional. Estamos seguros de que volverá a jugar un papel fundamental en el avance de la selección brasileña y será amado por toda la afición brasileña, que en estos momentos se une y compromete ”, enfatiza Gustavo Malucelli Bacila, CEO de Baston.

La imagen positiva de Neymar Jr es estratégica para que la marca mantenga el crecimiento anual de ventas por encima de los dos dígitos, asuma el liderazgo de cuota de mercado nacional e inicie su internacionalización. Además de un marketing más agresivo, Bacila señala que estos desafíos también se superarán con las inversiones que Baston ha realizado en tecnología de punta para verticalizar todo su proceso de producción de aerosoles.

“El lanzamiento de esta verticalización comienza el próximo año, con dos importantes aperturas: nuestra fábrica de latas de acero, que tendrá capacidad para producir más de 180 millones de unidades al año, y nuestra nueva unidad de llenado de aerosoles, que se dedicará a la producción de más de 200 millones de unidades de productos anteriores. Estamos haciendo estas inversiones y apostando por la integración vertical para que nuestros productos tengan cada vez más calidad y precios cada vez más accesibles”, explica Bacila.