Luis Suárez donó balones de fútbol a jugadores jóvenes

En acción con PUMA, su patrocinador, Luis Suárez donó 500 balones de fútbol en celebración del histórico gol número 500 de su carrera.

Dicho tanto tan representativo en la historia deportiva del atacante uruguayo lo marcó contra el Alavés, por la Liga Santander.

Los balones serán dirigidos a los equipos juveniles de cada una de las ciudades donde jugó el delantero durante su carrera. Cada uno fue donado junto con un mensaje especial de Suárez, inspirando a jóvenes talentos deportivos.

“Me gustaría retribuir a los siete equipos que me formaron como futbolista. Intenté dar un impulso a las categorías base que necesitan apoyo y equipamiento, inspirándolos a seguir sus sueños, honrando a los equipos, jugadores y aficionados que fueron parte de mi recorrido: en Nacional, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, ​​Atlético. de Madrid y en la selección uruguaya, todos están en mi corazón. Este es un homenaje especial para todos ellos y sus comunidades”, dijo el uruguayo.

Con el gol 500, Suárez se sumó al selecto grupo de jugadores en activo que rompieron la marca. Entre ellos se encuentran Cristiano Ronaldo (770), Lionel Messi (732), Zlatan Ibrahimovic (600) y Robert Lewandowski (569).

Complementando la donación, El Pistolero envió un mensaje especial a cada club, que también compartió con sus seguidores en las redes sociales, justo después de su gol número 500. En él, agradeció el apoyo e impacto que estos equipos tuvieron en él dentro y fuera de la cancha.

“Romper el récord es un honor individual, pero nunca podría haberlo logrado solo. Mis compañeros y aficionados me acompañaron en cada paso del camino. El deporte une a las personas y une a las comunidades. Espero que la donación y la carta puedan hacer sonreír a la gente. El fútbol me dio mucho y me gustaría retribuir a la gente”, concluyó Luisito.