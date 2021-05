Los negocios de Erling Haaland

No solo es un goleador infalible. Haaland es embajador e inversionista de una marca especialista en equipamientos de recuperación muscular.

Erling Haaland es el nuevo embajador de Hyperice, un fabricante de equipos de recuperación muscular. Además de ser un modelo, Haaland invertirá en la marca, lo que representa la primera participación del noruego en una empresa.

Como parte del acuerdo, el atacante apoyará el avance de Hyperice en mercados como Alemania, España, Italia, Portugal, Francia y el Reino Unido. También trabajarán juntos en contenido original que ayudará a educar a los atletas y fanáticos sobre la importancia de la recuperación y la movilidad.

“He utilizado las herramientas de recuperación de Hyperice antes y después de los partidos durante años para ayudarme a mantenerme y competir al más alto nivel. Es increíble ser parte de su destacada lista de atletas globales, ya que la tecnología Hyperice no solo me ayudó a llegar a la cima del juego, sino que también me mantuvo allí”, comentó Haaland.

“Erling no solo es uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, sino que también es un líder e inspiración para los atletas jóvenes de todo el mundo. Estamos orgullosos de tener a Haaland en el equipo de Hyperice como inversor y como nuestro chico del fútbol mundial para impulsar la innovación y el rendimiento en los próximos años”, añadió Jim Huether, director ejecutivo de Hyperice.

En Hyperice, Haaland encontrará nombres como Naomi Osaka, Patrick Mahomes y Ja Morant.