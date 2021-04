¿Le salió competencia a Fortaleza? ¡También usarán emojis!

El tradicional club inglés del Leeds United logró un importante avance en su estrategia digital para llegar a los aficionados más jóvenes.

En lo que es una primicia digital global, Leeds United ha anunciado una asociación con FanStickerz. Por ello sus jugadores estarán representados como personajes similares a emojis para que sus seguidores los utilicen en las plataformas de mensajería WhatsApp e iMessage.

Leeds United se convirtió recientemente en el primer club de la Premier League en entrar en una asociación estratégica con la compañía de entretenimiento líder en el mundo, Roc Nation, con miras a apoyar la expansión de la marca Leeds United en mercados clave de Estados Unidos y China. Ahora, su última asociación podría no estar en ese nivel, pero representa otra primicia, siendo pionero en tener a sus jugadores representados como personajes similares a emojis.

Los fanáticos de Leeds (y cualquier otra persona, si así lo desea) pueden descargar la aplicación FanStickerz para suscribirse a los paquetes del equipo de Leeds Utd. Los suscriptores reciben un paquete mensual de 16 pegatinas digitales exportables directamente a WhatsApp o iMessage, con miembros del equipo.

Los emoticones y kits favoritos de los fanáticos son: un “Thumbs Up” de Raphinha, Kalvin Crying Laughing, Meslier “On Fire”, Pablo’s Mic Drop e incluso la celebración de los goles de Luke’s Rock & Roll estarán disponibles en los próximos meses.

Aaron Duckmanton, director global de contenido y digital de Leeds United, dijo: “FanStickerz es una plataforma emocionante para involucrar a nuestros fanáticos en todo el mundo, y estamos encantados de ser el socio de lanzamiento. Es importante para nosotros continuar desarrollando e innovando nuestra oferta y los stickers digitales representan una excelente manera para que nuestros fanáticos muestren su fandom en las plataformas de mensajería más populares”.

Chris Howarth, fundador de FanStickerz, considera que “estamos entusiasmados de asociarnos con Leeds United para ponerlos a la vanguardia de la revolución en la forma en que enviamos mensajes a nuestros amigos y familiares. Las plataformas de mensajería digital son un fenómeno global, pero el mundo está pasando de la carita sonriente estándar y los gestos genéricos de pulgar hacia arriba: los fanáticos del Leeds United ahora pueden mostrar su apoyo al Club cada vez que envían mensajes.”

🔥 Your favourite #LUFC players are now available as Stickerz! Be the champion of your group chat and subscribe to receive new players and emotes each month!

— Leeds United (@LUFC) April 6, 2021