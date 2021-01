Las 7 tendencias en innovación para el 2021

Las OTT se toman el mercado del fútbol

Según la agencia de marketing e innovación brasilera, GAD_, este 2021 será un año que traerá muchos cambios en la industria, unos más acelerados que otros, por temas cuestiones de la pandemia, pero todos enfocados en las dinámicas de comportamientos de consumos de los fanáticos al deporte, clubes, federaciones, y por supuesto, sus protagonistas.

En el siguiente paper se encuentran las 7 principales tendencias para lo que se viene este año, donde esperamos que la innovación y tecnología vengan de la mano, para complementar la experiencia digital del fanático y ampliar el concepto de “entretenimiento”, que muchas veces queda relejado por concentrarse 100% en lo deportivo.

1. ¡La década que pasó! Para entender hacia dónde vamos es necesario entender que ha ocurrido la última década.

2010 Netflix sale al Mercado internacional Canadá / Nace Instagram

2011 Nace Snap chat / G+

2012 Facebook compra IG por 1000 millones de dólares

2013 Nace Vine

2014 Nace Alexa

2015 Nace Iwatch

2016 Vine cierra

2017 Netflix llega a 100 millones de usuarios / Whats app llega a 1 billón de usuarios

2018 Nace Tik tok

2019 G+ cierra

2020 Disney + sale al mercado en Noviembre

2021 Star + llegará como el producto OTT de eventos en vivo más esperado.

2. Bienvenidos a la era de la suscripción! “El consumidor determinará la compra dentro de su gasto cultural de las OTT de su preferencia”

2019 / 2020

Disney compra Fox en Marzo 2019 y el deporte y contenidos es restructurado en la región de las Américas, se lanza en Noviembre con 86 millones de suscriptores a Diciembre 2020.

Se lanzaron estructuras de OTT (over the top) unas pagas, otras no, dependiendo del mercado: La U play de la Universidad de Chile, la primera OTT en su estilo en Sudamérica. En Brasil nacen OTT no pagas junto a You tube para algunos clubes como Santos TV y pagas como la de Bahía y Atlético Paranaense con su formato exclusivo de Streaming live. En Argentina servicios pagos como Estudiantes Play y AFA play como primeras experiencias de membresías por contenidos Premium.

En la industria del gaming se lanzan EA Access, Google Stadia, X box Game pass, Apple Arcade, y PS con PS now, todas extensiones con para pago por material Premium.

D2C (directo al consumidor) es la modalidad que viene: sin intermediarios, con escalabilidad y revenues mensuales como el presente para clubes, federaciones y gaming.

Será un mercado muy competitivo este 2020

¿2021 como nos afectará?

El consumidor determinará la compra dentro de su gasto cultural de las OTT de interés, el contenido será primordial para mantenerlos cautivos. La comparación de precios será clave en el movimiento del mercado. Disney +, Netflix, Spotify, Amazon Prime competirán codo a codo y de manera directa con las nuevas OTT de gaming, contenidos y nuevos jugadores como clubes y federaciones.

3. Lo virtual, “Su mejor incorporación”

2019 / 2020

La Instagramer Lil Michela llega a 1 millón de seguidores en 2019 y casi 3 millones para final de 2020. Esto sería muy normal en un influenciador teenager, por el detalle que de ser instagramer computarizada. Las marcas poco les importa y a sus seguidores menos, ya que es una de las cuneta que más factura dentro de la red social

A principios de año nace la primera serie animada “Sky Blue Academy “en animación producida por un club de fútbol. 26 capítulos dirigidos al segmento niños entre 8 y 11 años.

La serie Junior Jump Squad creada en el mercado americano en 2019 lanza NBA Junior Jump Squad Brasil cautivar el mercado brasilero.

A finales de 2019 en Noviembre Estudiantes de la Plata inaugura su estadio con un León visto desde los celulares con Realidad Aumentada.

¿2021 como nos afectará?

Más jugadores virtuales y/o animados que reemplazarán los originales para promocionar y activar las marcas y vender más. Mascotas virtuales con la facilidad en la inserción de mensajes y valores. Los embajadores de este tipo son mucho más baratos que una supermodelo, estrella o influencer. Esto tendrá injerencia directa en las nuevas audiencias, diversificando los ingresos y con mayor cantidad de mensajes tanto comerciales como en causas sociales.

4. “Conócelos respetando su información”

2019 / 2020

La privacidad de la información del consumidor cada vez es más apreciada por ellos.

El fan quiere ser escuchado y que sean cumplidos sus gustos cuando de contenidos se trata.

Prueba de ello fue en Noviembre cuando Disney lanzó Disney +, un D2C de OTT según dicen llego a 12 millones de usuarios en 5 días en solo estados Unidos.

UN D2C estudiado por UEFA y CONMEBOL, viendo los modelos de LIGA TV.

UEFA TV Lanza series documentes a través de su OTT ( man in the middle)

¿2021 en que nos afectará?

Más clubes y federaciones yendo al D2C como nuevos medios de ingresos y de puntos de conexión con sus hinchas, generando audiencia desde la pasión de sus colores. Solo aquellos que conozcan, respeten e interpreten los datos de sus fans tendrán éxito en sus productos y experiencias Entendimiento de clubes por saber quiénes son sus hinchas, recabar información, conocerlos.

5. “Nuevas comunidades y mediciones personales desde Smartphone“

2019 / 2020

En la región el Cross fit, la llegada del parkour como deporte y experiencia, los “boxing cage”, las nuevas competencias de Tough mudder o carreras sucias, pelotón aterrizaron ya de manera más profesional sumándose a los deportes de comunidad y de medición personal como Runtastic, Endomondo, nike running, freeletics. La pandemia frenó la actividad pero volverá con la misma fuerza a finales de 2021 inicio de 2022

Cada vez más la gente busca actividad física ligada a la tecnología, donde puedan medirse unos a otros no solo generando comunidad sino competitividad.

La NBA en 2019 se alió con HOMECOURT.AI, una aplicación con coach propio registrando en promedio mes más de 20 millones de tiros libres y dribles y siendo descargado en más de 170 países a finales de 2020.

¿2021 en que nos afectará?

Se triplicarán la creación de aplicativos de fitness Focuses, mas rastreo de datos, sesiones de mejoramiento en deporte, tecnología de geolocalización y reconocimiento de imagen, ropa inteligente. Los deportistas amateurs tendrán alcance a nuevas formas de entrenamiento con capacidad de comportarse como profesionales.

6. “Storytelling sobre el marketing de perfomance”

2019 / 2020

En octubre de 2019 Adidas admitía que invertía casi el 90 % de su presupuesto en performance y había dejado la construcción de marca.

En su deseo de cambio, entendieron que el consumidor final prefería en este momento del mercado más Storytelling y pesaba más sobre la base de las ventas que el número de clics.

Con la pandemia y un cambio de mensajes con storytelling en 2020 sus campañas hicieron que sus usuarios reaccionaban y se comportaban más positivamente en la ruta de compra de sus productos.

¿2021 en que nos afectará?

Historias cautivadoras sobre clubes, jugadores que hacen que el fanático se enamore aun más del deporte y por ende consuma más. Un alto nivel de creatividad lograra mover las cajas registradoras con temas de nostalgia. momentos retros, historias jamás contadas de los clubes de futbol de más de 70 años de existencia. Es decir campañas pagas por optimización sí! Pero acompañadas por Storytelling para ganar más audiencia, como una mezcla perfecta de marketing digital.

7. ” No quieren seguir viendo desde la tribuna, quieren ser parte de la experiencia”

2019 / 2020

Netflix cambio la televisión cuando lanzó “Bander Snatch “de Black Mirror. El usuario podía decidir el camino de la historia y el final. Toda una revolución cuando el consumidor solo tenía en su mente desde hace un poco más de 80 años la misma manera de ver televisión, de una sola vía.

Se creó así los contenidos CYOA (choose your own adventure), donde tendrán más espacio en las OTT.

EKO de Wal-Mart se lanzó (como la nueva plataforma de videos con acuerdos con Buzz Feed, FBE) con interactividad en tiempo real.

Google Stadia prueba para que los jugadores entren a ver y jugar en vivo en You tube y Twicht, realizando de igual manera transmisiones simultáneas de deportes disponibles como la NBA.

La televisación de los deportes es igual que hace 50 años, de permanecer así en ese formato, serán los eventos con mayor caída de audiencia en los próximos años.

La F1 encontró un nuevo nicho con sus pilotos más jóvenes compitiendo con otros usuarios a través de twitch, el Kun Agüero se convirtió en uno de los 5 influenciadores más importantes del 2020 en cuanto a digital se refiere.

¿2021 en que nos afectará?

El deporte sigue siendo un entretenimiento que impulsa audiencias en vivo, pero estas audiencias cada vez están más viejas.

Los nuevos consumidores tienen una relación con un contenido diferente y esperan una relación siendo parte del entretenimiento.

Los creadores de contenido deben estar muy atentos y los patrocinadores aún más.

Spin off donde la audiencia participe, juegos de roles por experiencia son fundamentales e incluso la generación de contenido con ellos como las estrellas de ese contenido.

