La Industria Deportiva se encuentra online: #SPORTBIZEUROPE LIVE

SportBiz Europe Live – Octubre 28 y 29 de 2020

“Conocimiento, networking y oportunidades de negocio”. Octubre 28 y 29 de octubre. ONLINE

La edición Barcelona del ‘Congreso Europeo de Sports Business’ se da cita online. Luego de más de 15 ediciones

en 10 países, el espacio de networking profesional de la Industria Deportiva tendrá su 1era edición europea de

manera digital. #SPORTBIZEUROPE contará con la participación de asistentes y oradores nacionales e

Internacionales participando desde diferentes países.

SPORTBIZEUROPE LIVE – Edición Barcelona es el punto de encuentro del sector de sports business, con un sello de networking calificado, en un ambiente descontracturado e inspirador. Un evento de 2 días que abordará los temas de tendencia de la industria, en innovación, transformación y en visualizar el futuro del mercado.

La Agenda del Congreso se enfocará en 6 ejes temáticos relevantes de la actualidad deportiva de la región

como: Sports Capital, Fan Experience, Transformación Digital, Broadcasting, Inspiring Brands, Innovación &

Sportech (El programa completo puede verse aquí: AGENDA

A través de una innovadora plataforma multidispositivo, SPORTBIZEUROPE LIVE facilitará la interacción entre participantes y speakers, permitiendo generar reuniones virtuales durante los espacios destinados al networking. Se esperan 1000 asistentes de Europa y las Américas.

Entre los speakers confirmados se encuentran: Will Symon, Global Partnerships de Fórmula1; Benjamin Kikwaki,

Head of Global Sponsorship Sales EMEA at FIBA; Patricia Rodríguez Barrios, Vicepresidenta en LaLiga y CEO en

Elche CF; Victor Orta, Director Deportivo en Leeds United; Hugo Esteves, HR Manager en FC Porto; Esteve

Calzada, CEO en Prime Time Sport, Felix Constantin Blank, Digital Director de Sportradar, Mariel Koerhuis

Directora de Johan Cruyff Institute; Alex Ferrer, Marketing & Communications de Euroleague Basketball, Luis

Nogaró, Sports Marketing Director de Turner International, y muchos más que ya se encuentran publicados en la

web del evento.

El congreso cuenta con el apoyo como Learning Partner del Johan Cruyff Institute, con Sportradar, KickSoccerCoin, el Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Activa como Sponsors Oficiales, y con la Universitat Pompeu Fabra como Conference Partner. Estrella Damm acompaña el evento como Proveedor Oficial y dan apoyo institucional la Asociación del Deporte Español (ADESP), Indescat, FAGDE, Unicef, Barcelona Turismo, Indescat, UAB, HUB23, ThinkSport, Afydad, AIAF, entre otros. Por su parte, AS es Global Media Partner y @Futbolete es uno de los regional media partner del evento.

Perfil de asistentes: Ejecutivos de Clubes, Asociaciones y Federaciones Deportivas, Directivos y Gerentes de

Multinacionales, Ejecutivos de empresas del sector, Periodistas especializados, Ex-deportistas, Emprendedores y

Académicos, Estudiantes de Posgrado, Profesionales del Deporte.

Algunas de las empresas e instituciones participantes: FIFA, UEFA, Concacaf, MLS, Bundesliga, FMF, Manchester

City, Manchester United, FC Barcelona, Real Madrid, FC Bayern, PSG, Inter, Juventus, PSV, Disney, Santander, Estrella Damm, y muchas otras más que pueden conocerse aquí.

Entradas a la venta en: https://sportbizeurope.eventbrite.es

Web del Congreso: http://sport-biz.com/es/evento/SPORTBIZEUROPE

Consultas: [email protected]

Organiza: Good Morning Sports http://www.gmorningsports.com/