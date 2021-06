La caída de Coca-Cola tras el gesto de Cristiano Ronaldo en la Eurocopa

Cristiano Ronaldo protagonizó un curioso momento durante una rueda de prensa en la Eurocopa, cuando corrió dos botellas de Coca-Cola de la mesa y sugirió que se debería consumir agua en lugar de la bebida azucarada.

La acción tuvo fuertes repercusiones en contra de la marca mundial, ya que esta tuvo una fuerte caída en sus acciones a partir de lo sucedido con el astro del fútbol portugués.

Cuando el mercado bursátil abrió en Europa, la acción de Coca-Cola se encontraba en 56.10 dólares, aproximadamente. Treinta minutos después de lo hecho por CR7, las cifras bajaron a 52.22 dólares.

El desplome fue de 1.6% en la bolsa, lo que equivale a un paso de 242 mil millones de dólares a 238 mil millones. La pérdida es de 4.000 millones de dólares.

El integrante de la Juventus FC se ha caracterizado por ser uno de los atletas más conservados y dedicado al cuidado de sus condiciones físicas. Por lo que constantemente ha expresado que no está de acuerdo con este tipo de consumo. . “Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta”, dijo alguna vez refiriéndose a la educación de su primogénito.