Fortaleza de Brasil y su lucha contra el racismo

Durante la jornada 24 del Campeonato Brasileño de Serie A, los jugadores de Fortaleza hicieron una campaña para erradicar el racismo que se vive no solo en el fútbol de ese país, sino a nivel mundial.

Los integrantes del equipo, Bérgson Gustavo Silveria y David Corrêa de Fonseca, saltaron al campo de juego del estadio Castelão para enfrentar al Corinthians, con un uniforme diferente al de sus compañeros. La acción hace parte de un movimiento llamado “Blancos del Racismo” promovida por la institución.

Lo que se quiere lograr es que las situaciones de racismo ocurridas dentro y fuera de los estadios queden enmarcadas por la ley, para que así dejen de ser recurrentes, incluso si son protagonizadas por los aficionados desde las tribunas.

“El club de fútbol tiene una función social importante porque tiene un enorme poder de comunicación, de hacer llegar el mensaje al público en general, que se fija en cómo habla y se posiciona el club. El tema del racismo es algo que siempre ha tenido su relevancia, pero, más recientemente, dados los últimos acontecimientos en Brasil y otros países, ha cobrado una proporción muy grande y es necesario que tomemos una posición. No basta con no ser racista, hay que ser antirracista, hay que luchar contra cualquier tipo de discriminación de color”, expresó Marcelo Paz, presidente del Tricolor do Pici.

El proceso se instauró luego de conocer el informe del Observatorio de Discriminación Racial en el Fútbol, donde se dice que 2019 el racismo creció en un 27,2% comparándolo con el 2018. Las encuestas dictan que el 50% de los entrenadores y futbolistas negros de las diferentes categorías del balompié brasileño han recibido insultos por su color de piel.