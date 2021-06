Final Champions dejó $14,7 millones de dólares por exposición de patrocinadores

La final de la Champions League entre Chelsea y Manchester City generó 14,7 millones de dólares en valor mediático para los patrocinadores, según Relo Metrics.

El número se generó basado en el análisis de todos los activos de patrocinio en 1,624 exposiciones durante la cobertura de transmisión de la cadena británica BT Sport y la cadena norteamericana CBS.

Relo Metrics (anteriormente GumGum Sports) destacó que Nissan recibió el valor mediático más alto entre todas las marcas involucradas, con aproximadamente US $ 1.8 millones, seguida por la agencia de viajes en línea Expedia (US $ 1.7 millones), Heineken (US $ 1.6 millones), PlayStation ($ 1.4 millones) y Mastercard ($ 1.4 millones).

El activo con mejor desempeño en exhibición fue el panel lateral LED, que otorgó $ 11.2 millones a los patrocinadores de la UEFA. En este sentido, Nissan fue el más beneficiado, ya que recibió el mayor tiempo de exposición en las placas: 1.536 segundos.

De los finalistas, Chelsea’s Three y Nike y Puma y Etihad Airways del Manchester City recibieron un total de $ 3.4 millones en valor mediático.

La mayor parte del monto total (alrededor de US $ 13,9 millones) fue entregado por BT Sport, cuya cobertura fue vista por 8,7 millones de espectadores en sus plataformas lineales y digitales. La transmisión de CBS llegó a un promedio de 2,1 millones de personas.