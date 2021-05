Everton estrena camiseta visitante hummel, 2021/2022

El proveedor de ropa deportiva que tiene el Everton es la marca Hummel, de origen danés. Para la nueva temporada 2021/2022 presentan la indumentaria visitante.

Los Toffees esta vez lanzan una combinación diferente, pero bastante elegante. Los primeros comentarios recogidos tras la presentación del uniforme son generosos en la aprobación. Elogios, muchos. Del diseño, cabe anotar que se encuentra inspirado en uno de los primeros uniformes que con este estilo fue utilizado por el club de Liverpool.

“The Black Watch” es el concepto de base sobre el cual se basó el desarrollo de este uniforme. El adjetivo responde a que así le decían al equipo del Everton que usó una indumentaria parecida durante la temporada 1881/82.

La camiseta negra con una franja naranja y la pantaloneta negra, con medias del mismo tono complementan este uniforme, que se encuentra a la venta en la tienda del club, como vía online en https://evertondirect.evertonfc.com/en/.

Se espera un incremento considerable en las ventas, en respuesta a lo que ha sido la buena demanda de los productos consolidados entre ambas partes. Hummel está muy satisfechas con los números arrojados en la actual temporada. El Club y su socio minorista Fanatics (venta de la indumentaria) lograron ventas récord en los tres kits de la campaña 2020/21.

Acerca de este nuevo uniforme, como parte del compromiso del club de reducir su huella de carbono y aumentar la conciencia sobre la sostenibilidad, los uniformes de local, visitante y tercero del Everton para la temporada 2021/22 volverán a ser respetuosos con el medio ambiente.

Los Blues se convertirán en el primer club en utilizar La tecnología ECO8 de hummel, lo que significa que cada camiseta está fabricada con poliéster de alto rendimiento producido a partir de hasta ocho botellas de plástico recicladas.

1881. A motley mix of shirts, dyed together by the club secretary to create one uniform, one team, one future.

Welcome to the Black Watch. We stand #AsOne 🖤🧡

➡ https://t.co/4KDTK2Dmo3#ShareTheGame #hummelsport #EFC pic.twitter.com/EHdO9L5LxK

— hummel (@hummel1923) May 21, 2021