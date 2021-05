¿Es cierto que HBO MAX pasará la Champions League?

Para Colombia y todo el territorio latinoamericano, esta nueva propuesta de streaming llega el 29 de junio, disponible en cerca de 30 territorios.

En su catálogo ofrece producciones de Warner Bros., Max Originals, DC y Cartoon Network. Asimismo, podrán acceder a estrenos de películas de WarnerBros., 35 días después de su debut en cines de América Latina.

Esta apenas es una parte del amplio abanico de posibilidades que tendrán las personas que se quieren suscribir al servicio. Se puede acceder igualmente a un contenido que incluye varias series que en su momento fueron éxitos en la televisión como Friends, South Park, The Big Bang Theory, Wonder Woman, The Studio, Los Soprano, Game of Thrones, Sex and the City, entre otras.

¿Cuánto costará HBO MAX en Colombia?

Así mismo, durante la presentación oficial de la nueva plataforma, se revelaron los precios que tendrá la misma en nuestro país, como también en gran parte del cono sur.

Plan Móvil (un dispositivo móvil a la vez): $13.900 al mes ($9.992 al pagar el año completo)

Plan Estándar (3 dispositivos a la vez en 4K): $19.900 al mes ($14.158 pagando el año completo)

¿La Champions League irá por HBO MAX?

Para el público futbolero, una de las grandes noticias que tiene la llegada de HBO MAX es la confirmación de tener los derechos para emitir en su plataforma los compromisos por la UEFA Champions League. La negociación es hasta el 2024.

Sin embargo, por ahora la plataforma solo emitirá los partidos en exclusiva para México y Brasil.