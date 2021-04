El fútbol inglés paralizará las redes sociales contra el racismo

Las mayores agencias y organizaciones gubernamentales del fútbol inglés se han unido contra el racismo. La Football Association (FA), la Premier League y la English Football League (EFL) guardarán silencio en sus redes sociales durante el fin de semana en una muestra de solidaridad contra el racismo.

La FA Women’s Super League, FA Women’s Championship, Professional Footballers ‘Association (PFA), League Managers Association (LMA), Professional Game Match Officials Board (PGMOL), Kick It Out, Women in Football y Football Supporters’ Association (FSA) también participarán en la iniciativa que comenzará a partir de las 15h del viernes (30), y se prolongará hasta las 23h59 del lunes (3). Sky Sports TV, que es socio de Kick It Out, apoya el apagón de las redes sociales. Se especula que BT Sport también se unirá al boicot.

La medida sigue a los “apagones” de las redes sociales hechos por Swansea City, Birmingham City y Rangers en las últimas semanas, con el capitán del Liverpool Jordan Henderson declarándose dispuesto a seguir a Thierry Henry en protesta contra el racismo.

El club actuó después de que Yan Dhanda, Ben Cabango y Jamal Lowe fueran atacados, mientras que Marcus Rashford, Trent Alexander-Arnold, Raheem Sterling y Tyrone Mings también están en la larga lista de jugadores que han sufrido abusos racistas en línea en los últimos meses.