¡Ejemplo! La MLS se aseguró un gran patrocinador

La Major League Soccer anunció a Procter & Gamble como su nuevo patrocinador. El acuerdo es válido por cinco temporadas.

Así mismo, incluye todos los eventos liderados por la liga, como el MLS All-Star Game, el Tour de la Selección Mexicana en Estados Unidos y la Copa de Liga.

P&G utilizará marcas como Gillette, Old Spice y Crest en los activos de MLS. El comisionado adjunto de la MLS, Gary Stevenson, llamó a la asociación “simbiótica”. Sin cifras publicadas oficialmente, se especula que tendrá un valor de entre US $ 80 millones y US $ 100 millones.

“Estas marcas sirven al grupo más amplio de consumidores de nuestro país. Si actuamos de la manera que ambos queremos, estaremos ayudando a aumentar el conocimiento de su marca entre nuestra audiencia, y ellos también ayudarán a aumentar el conocimiento de nuestra marca”, dijo Stevenson a CNBC.

Al igual que otras ligas deportivas de EE. UU., La MLS está en proceso de recuperarse del profundo impacto financiero de la pandemia. El comisionado de la liga, Don Garber, dijo que perdió mil millones de dólares debido a Covid. Se espera que los ingresos disminuyan aún más en 2021, ya que la participación de la audiencia aún es limitada en los principales eventos deportivos.

Además de P&G, la MLS apuesta por un “refuerzo” que está recibiendo de un mercado importante, Texas, con el debut del Austin FC en la liga. Fuera de los deportes universitarios, la MLS tendrá un mercado sólido para sí mismo en Austin, ya que no hay otros equipos deportivos profesionales en la ciudad.