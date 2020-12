Conoce el jet privado de Cristiano Ronaldo

Además de ser uno de los mejores jugadores del planeta, Cristiano Ronaldo también es uno de los que más dinero ostenta, gracias a su exitosa carrera deportiva y a la publicidad que siempre lo tiene en cuenta para sus campañas. Es por eso que el portugués devenga salarios extraordinarios mensualmente que le permiten darse lujos como tener un jet privado.

El futbolista necesitaba realizar viajar desde Turín hasta Madeira, su ciudad natal, de una forma más rápida y el avión lo hace en unas 6 horas. Solución perfecta para la vida agitada del astro futbolístico. Pero adicionalmente, el aparato tiene un toque de exclusividad, pues en el mundo solo se pueden encontrar unos 250 de estos. Y uno, es de El Bicho.

El vehículo aéreo es un Gulstream g200 y alcanza los 900 kilómetros por hora. Perfecto para trayectos cortos como los que realiza CR7. Posee una capacidad para transportar ocho pasajeros, más la tripulación. Al interior, está equipado con wifi propio, horno, fax, microondas, nevera, entre otras comodidades.

Pero el integrante de la Juventus FC no solo lo utiliza como medio de transporte. Cuando no lo usa, lo renta por un precio de 3.000 euros la hora. Aparte de fútbol, ¿también sabe de negocios? Al parecer sí, puesto que no es la única entrada de ese estilo que tiene. Cristiano Ronaldo ha sabido aprovechar su nombre, invirtiendo en su propia marca, creando una cadena de hoteles y una línea de gimnasios.

A continuación, algunas fotografías de Cristiano con su familia en su jet privado:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Georgina Rodríguez (@georginagio)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Georgina Rodríguez (@georginagio)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Georgina Rodríguez (@georginagio)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Georgina Rodríguez (@georginagio)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Georgina Rodríguez (@georginagio)