Ciberataque: ¡Hackearon el FIFA 21!

EA, productor del FIFA 21 y otros juegos, tuvo sus servidores invadidos por piratas informáticos, quienes accedieron a datos importantes de la empresa, principalmente del desarrollo de estos juegos.

Se filtró el código fuente del propio FIFA 21, así como el motor Frostbite, responsable de dar vida a la mayoría de los juegos de la compañía.

“Tenemos plena capacidad para aprovechar todos los servidores de EA”, informó un hacker en los foros donde dio a conocer parte de la invasión y al que tuvo acceso Motherboard, el portal de noticias norteamericano.

Informaron que además del código fuente de FIFA 21, donde se encuentran todas las funciones del juego, también tenían acceso al código de emparejamiento, responsable de la organización de los partidos. En total, dicen que tienen alrededor de 780 GB de datos y están tratando de vender algunos de ellos.

En una conversación con Motherboard, EA confirmó que sus servidores habían sido pirateados y que la información citada se filtró. Sin embargo, garantizan que no se ha accedido a los datos de los jugadores; por lo tanto, creen que no hay riesgo para su privacidad.

“Estamos investigando un incidente reciente de pirateo de nuestra red en el que se robó una cantidad limitada de información del juego y código fuente. No se ha accedido a los datos del jugador y no tenemos motivos para creer que exista algún riesgo para la privacidad. Tras el incidente, ya hemos realizado algunas mejoras en nuestra seguridad y no esperamos ningún impacto en nuestros juegos. También estamos trabajando con la justicia para continuar con la investigación”, informó EA.