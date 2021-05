Chelsea estrena camiseta Nike, temporada 21/22

Nike presenta la camiseta de local del Chelsea, temporada 2021/2022. Evoca lo clásico, pero también muestra una fuerte relación con la juventud.

Chelsea se encuentra en la cúspide de un nuevo capítulo, que comienza este fin de semana con la final de la Copa FA, antes de pasar a la definición de la Champions League contra el Manchester City, programada para el día 29 de mayo.

Es un nuevo capítulo que se caracteriza por la juventud y la energía de la actual plantilla. Un grupo dinámico de jugadores jóvenes, que están dinamizando al club en la cancha y conectando con un público más joven fuera de la misma. Nike muestra que, tanto a través del estilo como del contenido, el Chelsea Football Club está evolucionando.

La camiseta de local Chelsea 21/22 presenta una estética audaz, inspirada en el trabajo de Bridget Riley, fundadora del movimiento Op Art. Fue muy influyente en el estilo de West London y Kings Road. Es un movimiento que actualmente está renaciendo, al igual que este equipo del Chelsea, que se ha fortalecido desde la llegada de Thomas Tuchel. Con el club asociado durante mucho tiempo con la moda, el estilo y la cultura, la nueva camiseta busca establecerlos a la vanguardia de la mezcla con la cultura del fútbol.

Además del diseño extravagante, con un efecto de zig zag que cambia a un patrón a cuadros a medida que se mueve a través de la camisa, presenta dos tonos de azul y complementado con toques de amarillo en la marca y en las rayas laterales. También cuenta con del impresionante impulso de sostenibilidad de Nike, habiendo sido fabricado con botellas de plástico 100% recicladas.

“Esta camiseta es la más llamativa hasta ahora y es tan única de las otras que he usado”, dijo el mediocampista del Chelsea, Mason Mount. “Creo que será un gran éxito en todo el mundo. Siento que el kit realmente representa a esta generación más joven”.

