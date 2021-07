Campaña de Nike ve el futuro del deporte utópico, sin límites

Nike lanzó el video “mejor día”, como parte de su campaña “Juego Nuevo”. El objetivo de la es visualizar el mundo ilimitado que puede crear el deporte.

De esta manera, la obra trae momentos extraños, como el nacimiento de una zapatilla en un árbol y una mujer corriendo un maratón en Marte.

Según Nike, las escenas presentan un futuro lejano y utópico, pero con la idea incorporada “que podemos crear un futuro mejor, para todos los deportistas, gracias al placer de practicar deportes y juegos”. La película trata de mostrar la creencia de la marca de que el deporte tiene el poder de inspirar, crear unidad y ser una plataforma para un cambio positivo, sin importar cuán locas puedan parecer.

“Queremos que la gente sienta las emociones y el potencial del deporte, y también queremos apoyar a las personas interesadas en practicar deporte a su manera. En la nueva película, mostramos a los atletas logrando el éxito. Para nosotros, sin embargo, un resultado exitoso implica todo lo que viene antes: la invitación a hacer algo que despierte nuestra curiosidad, algo que queremos aprender. Así es como siempre he visto el papel que juega el deporte en nuestras vidas: puede ser un impulso increíble para seguir adelante, tanto individualmente como en grupo, y en la sociedad en su conjunto”, dijo Dirk-Jam van Hameren, director de marketing. en Nike .

El video presenta a Shelly-Ann Fraser-Pryce (atletismo), Serena Williams (tenis), Diede de Groot (tenis en silla de ruedas) y LeBron James (baloncesto). Además, también imagina hechos como que el deporte sea declarado un derecho humano en todo el mundo y que la equitación sea disputada por hombres y mujeres que saltan obstáculos con caballos de peluche en la mano.

“Creo que el deporte es una forma de educación. Aprendemos a ganar y perder. También aprendemos a conectarnos y aprendemos sobre nosotros mismos. Descubrimos qué nos inspira y cuáles son nuestros intereses. Y para lograr algo, hay que dar el primer paso. Todo comienza con la intención inicial: el primer lanzamiento, el primer movimiento, el primer estiramiento. No importa si no eres bueno en eso: si no empiezas, nunca sabrás si eres capaz de hacerlo bien o simplemente de disfrutar de la actividad. El futuro puede ser lo que queramos. Solo tenemos que dar el primer paso hacia eso”, agregó Dirk-Jam van Hameren.