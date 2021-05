Camiseta local Nike del Tottenham Hotspur 21/22

Nike presento el kit titular del Tottenham, temporada 2021/22, que rinde homenaje al icónico escudo de gallo del Club en su año centenario.

El gallo se usó en las camisetas del Club por primera vez en la victoria de la final de la Copa FA de 1921 sobre el Wolverhampton Wanderers, con Jimmy Dimmock anotando el único gol en la victoria por 1 – 0.

Como parte del compromiso continuo del Club y de Nike con la sostenibilidad, las camisetas están confeccionadas con tejido de poliéster 100% reciclado, fabricado con botellas de plástico recicladas. La camiseta Nike Home 2021/22 ya está a la venta a través de los canales Club y Nike.

* Los primeros 1,921 fanáticos que compren una camiseta nueva recibirán una barra de chocolate Cadbury de edición especial de cortesía.

* Los aficionados tendrán la oportunidad de comprar una camiseta de la casa de edición especial con una impresión única del centenario en la espalda.

* Tottenham Hotspur está igualmente dedicado a minimizar los impactos ambientales de sus actividades en todas las operaciones del Club y este año fue nombrado el club más ecológico de la Premier League inglesa luego de un estudio realizado por BBC Sport y Sport Positive Summit, respaldado por la ONU.

⚪️ 😍 Our new @nikefootball home kit for 2021/22 has landed! #THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 24, 2021