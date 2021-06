Atlético Mineiro subastó una camiseta ensangrentada

El Atlético Mineiro cerró con la plataforma Play For a Cause, que tiene como objetivo hacer del deporte y el entretenimiento grandes herramientas para la transformación social, subastar una camiseta ensangrentada.

La idea nació en una puja que tuvo lugar en el partido entre Atlético-MG e Internacional. Durante el partido, el jugador se enfrentó a Vinícius Mello, de Colorado, y sufrió un corte en la cabeza. El incidente resultó en 12 puntos en el corte y dejó marcas de sangre en la camiseta del club de Minas Gerais.

A partir de ahí, el Atlético decidió subastar la camiseta, integrándola en la campaña “Junio ​​Rojo”, que tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de la donación de sangre. A través de sus perfiles en redes sociales, Play For a Cause y el Atlético también promoverán acciones para incentivar la práctica.

La subasta se extenderá hasta el próximo 6 de julio y ya alcanzó R $ 1.150 en pocas horas. Los ingresos netos de la oferta ganadora se asignarán a la Fundação Hemominas.

“Es increíble asociar los logros de clubes y jugadores en el campo con acciones por la causa, colaborando con la sociedad. La camiseta que lució Guilherme Arana en el partido es un artículo especial, que muestra toda la entrega de un deportista profesional con la victoria.

Con base en lo sucedido en el campo, también promovemos la práctica de la donación de sangre, que esperamos se convierta en un hábito para todo brasileño que pueda realizar el acto ”, dijo André Gonçalves, fundador de Play For a Cause.

Actualmente, Hemominas registra bajos niveles de sangre en su stock, lo que hace que la participación de los donantes sea aún más necesaria para la sociedad. Para donar se debe tener entre 16 y 69 años, pesar más de 50 kilos, no haber consumido bebidas alcohólicas en las 12 horas previas a la donación, no fumar dentro de las dos horas previas al acto, no estar en ayunas y evitar el consumo de alimentos grasos cuatro horas antes del procedimiento.