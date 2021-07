Amazon Prime Video tendrá documental sobre Robert Lewandowski

El objetivo del streaming es mostrar una perspectiva sin precedentes sobre la vida y carrera del delantero del Bayern Múnich.

“La idea detrás del documental es única y es una de las razones por las que decidimos seguir adelante con él. Nos gustaría compartir la historia de altibajos, fortalezas y debilidades, sin ningún filtro, para presentar la historia tal como sucedió realmente. Espero que los espectadores que no son muy aficionados al fútbol también aprecien los pequeños detalles. Me gustaría que el documental se convirtiera en una inspiración para esos niños que sueñan con lograr algo grande, pero no creen que puedan”, dijo el jugador.

“Estamos muy emocionados de trabajar con Robert Lewandowski y su equipo para brindarles a los miembros Prime de todo el mundo una visión sin precedentes de la carrera de una superestrella. La historia de Robert Lewandowski no se trata solo del éxito, sino también de las dificultades y reveses que tuvo que superar en su carrera, y su deseo incondicional de alcanzar la grandeza al final”, agregó Christoph Schneider, director general de Prime Video Alemania.

El documental estará disponible exclusivamente para los miembros Prime de todo el mundo en 2022. La producción viene a complementar la gama de documentales deportivos disponibles exclusivamente en la plataforma, como “Inside Borussia Dortmund”, la serie “Todo o nada”, “Six Dreams”, “Fernando”, “Haznos soñar” y “Sergio Ramos”. También en el segmento deportivo, los miembros Prime pueden suscribirse al canal Premiere en Prime Video Channels Brasil y ver los partidos de la Serie A y B de Brasileirão, Copa do Brasil y Campeonatos Estatales, como Gaucho, Mineiro, Paulista y Pernambucano.