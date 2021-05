A pagar para ver ESPN desde el 31 de agosto

El canal deportivo ESPN será premium y parte de una plataforma llamada STAR+, con contenidos streaming que llegará el 31 de agosto.

Desde el año pasado se manejaba esta opción, la cual es todo un hecho. En Colombia, a partir de esa fecha, quienes quieran ver todo el contenido deportivo de ESPN deben pagar por una suscripción.

El servicio de www.starplus.com está dirigido para un público adulto y ofrece también series, comedias animadas, películas, documentales; y producciones originales Star, regionales e internacionales, incluyendo contenido exclusivo.

Inicialmente se pensó que el servicio de Disney Plus también entraría dentro de Star+, lo cual no será así, de momento. Lo que se busca con dicha estrategia al mantener ambos servicios aparte es consolidar la presencia de The Walt Disney Company en el mercado del streaming de Latinoamérica.

¿A qué tiene derecho si paga para ver ESPN?

El contenido deportivo nacional e internacional bajo la marca ESPN incluirá además una extensa gama de Ligas y campeonatos, con eventos en vivo de CONMEBOL Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB, NHL, así como competencias de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo y MMA (como, por ejemplo, UFC), entre otros deportes.

Al mismo tiempo, STAR+ ofrecerá exitosos programas latinoamericanos, como SportsCenter y ESPN KNOCKOUT, así como series y documentales de la marca ESPN.