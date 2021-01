Zlatan vs. Lukaku, ¿qué se dijeron?

Durante el duelo de los cuartos de final de la Copa de Italia entre el Inter de Milán y el AC Milán, los protagonistas fueron Zlatan Ibrahimovic y Romelu Lukaku, quienes se expresaron de todo en un fuerte cara a cara.

Terminado el compromiso con victoria por 2-1 de los Nerazzurri, la prensa italiana entró en detalles especialmente sobre lo que se dijeron los dos futbolistas que coincidieron en el Manchester United en algún momento de sus carreras. Esta vez, no solo brillaron futbolísticamente con su aparición cada uno con gol para su equipo, sino por el encontrón que quedó registrado en todos los portales.

Según la Gazzetta Dello Sport, en 2017 cuando el belga jugaba en el Everton FC y la directiva pensaba en su renovación, este se negó porque su mamá le había dicho que en un rito vudú que hizo en Africa, le avisaron que su hijo debía fichar por el Chelsea FC. Sin embargo, el futbolista se fue a los Red Devils.

+ Zlatan: de la frase a Duván Zapata… ¡a la pelea con Lukaku!

+ ¡La burla del jugador de Atalanta a Zlatan por su frase a Duván Zapata!

El sueco le habría recordado sus supuestas costumbres a Lukaku. “Regresa a tus tonterías vudús, pequeño burro” y “Llama a tu mamá y vete a hacer vudú a otra parte”, serían las palabras de Zlatan para desestabilizar a su ex compañero.

Este sería el motivo por el que Romelu entraría en furia, puesto que en el pasado ya le había hecho saber a la BBC, a través de uno de sus representantes, que su decisión no tenía nada qué ver con esas creencias y que por el contrario, él es católico.

No obstante, el alegato continuó luego de que el juez decretó el tiempo de descanso y camino al camerino se volvieron a recordar el problema. Al final, Zlatan terminó expulsado del encuentro por doble amonestación y el belga tan solo recibió una amarilla.

Los entrenadores de los dos clubes, Stefano Pioli y Antonio Conte, minimizaron la situación y aseguraron no haber escuchado ninguno de los insultos de los jugadores, argumentando que fue una discusión típica de la tensión de un clásico. Pero los medios locales lamentaron los hechos explicando que fue un “mal espectáculo que estropeó un buen partido”, publicó La Repubblica. Por su parte, Corriere Dello Sport calificó las acciones como una “Vergüenza”.

Debido a que en algunos sectores de la prensa hablaron de racismo, Ibrahimovic compartió en sus redes sociales un mensaje refutando que “En el mundo de ZLATAN no hay lugar para el RACISMO”.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 27, 2021