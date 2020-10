Tras la caída de Real Madrid ante Cádiz CF (0-1) en LaLiga, Zinedine Zidane se mostró avergonzado. Expresó que no entiende el terrible choque que protagonizó su plantel en el estadio Alfredo di Stéfano.

“No hay explicación, hay que asumir la derrota. No podemos estar contentos pero es lo que puede pasar en el fútbol cuando no entras bien a un partido, nos ha costado mucho. Ha sido muy complicado desde el inicio. En la segunda parte estuvimos mejor pero si nos meten dos o tres goles en la primera no hay nada que decir. Cuando te cuesta entrar en el partido esto te puede pasar, pero no hay excusas”, dijo el francés en la rueda de prensa posterior al duelo.

El DT intentó replantear en el entretiempo haciendo cuatro cambios, aunque uno fuera obligado por las molestias físicas de Sergio Ramos. Sin embargo, no pudo encontrar la mejoría necesaria y los suyos tampoco fueron letales: Karim Benzema y Vinícius Jr. estuvieron cerca, pero erraron.

“Perdemos un partido nada más. Tres puntos que, claro que son importantes, porque son en casa y éramos líderes, pero hay que pensar ya en el próximo partido”, agregó.

Al técnico le tocará trabajar rápidamente para reponerse porque viene el clásico el siguiente fin de semana. “No dejará huella porque vamos a pensar en el próximo partido y lo que tenemos que hacer ahora es descansar bien para hacer las cosas mejor. Esta noche es un mal momento para todos mis jugadores, para nosotros y el madridismo, pero lo vamos a intentar cambiar el próximo partido”, apuntó.

Finalmente, se refirió a la situación de su capitán. “Espero y ojalá sea poca cosa. Es una molestia. Mañana haremos lo que tenemos que hacer para ver lo que tiene y ojalá sea poco”, concluyo.

Zinedine Zidane se medirá con el Real Madrid al Barcelona FC, el sábado 24 de octubre en el Camp Nou, desde las 9:00 a.m. (hora colombiana).

