Versión del padre de la mujer que denunció a Johan Carbonero

Luego de que se conoció el caso del jugador colombiano, el padre de la denunciante habló con varios medios en Argentina y dio su versión de los hechos.

El delantero de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Johan Carbonero, fue denunciado ante la justicia argentina por tentativa de abuso y acoso por una de las empleadas del hotel donde se hospedaba el equipo. Mientras avanza la investigación y se esclarece lo que pasará con el jugador de 21 años, Fernando Jerez, el padre de la mujer que lo denunció, contó lo sucedido de acuerdo a las palabras de su hija.

En diálogo con Radio Provincia, Jerez dijo. “Esta no es una situación nueva, desde que el jugador llegó al hotel donde se concentra Gimnasia, empezó a acosar a mi hija que es empleada ahí. Buscaba cualquier excusa para que ella se presente en su habitación y la recibía en paños menores“.

Y continuó. “Fueron varios momentos de acoso hasta que el último fue cuando ella entró a su habitación por pedido de él con cualquier excusa de que no funcionaba algo. Allí el jugador cierra la puerta con llave y la aprieta contra la puerta. Mi hija no paró de gritar hasta que la dejó salir. Decidimos hacer la denuncia cuando la encierra en la habitación. Fueron muchas situaciones horribles, pero esa ya fue un límite. Ya hicimos la denuncia“.

El hombre habló con varias radios locales en Argentina, por lo que luego atendió a FVN Extra, donde comentó que el abogado de Carbonero lo invitó a tomar un café para hablar de la situación. Además, explicó que también lo contactaron desde el hotel para confirmarle que Gimnasia no seguirá hospedando al colombiano allí.

“Me llamó la encargada del hotel para avisarme que se habían comunicado desde Gimnasia, que el jugador no iba a regresar después del entrenamiento y que iban a mandar a buscar sus cosas”, siendo esta la primera decisión que se tomaría con el ex Once Caldas, aunque se rumora que a pesar de la situación, sería titular este domingo frente a Vélez Sarsfield.