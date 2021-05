¿Un regreso de ensueño? Cristiano Ronaldo estaría analizando volver al Manchester United

Como ya es costumbre, el futuro de Cristiano Ronaldo es tema principal en los principales medios del fútbol europeo. El tema pasa por la posibilidad de que la Juventus FC no clasifique a Champions League y sin esa competencia, el portugués sería mucho más atractivo para otro equipo que sí la tenga.

Es por eso que ahora comienzan a sonar clubes que harían todo por tener al astro en sus filas. Uno de ellos es el Manchester United que sueña con un regreso después de 12 años. Y según el diario AS, ya habría una conversación entre ambos para hacerlo realidad.

Aseguran en el portal que sería el entrenador de los Diablos Rojos, Solskjaer, el que se habría comunicado directamente con CR7 y que por ello, no sería tan descabellada la negociación. Además, la hinchada del equipo sería la primera en apoyar dicha noción.

El tema es que la Vecchia Signora lucharía por mantenerlo, pues aunque todavía no tiene una plaza asegurada en el principal certamen europeo, no quieren que el futbolista salga. Pero si no hay solución, hasta podrían bajarse en pretensiones económicas, aceptando 25 millones de euros por un traspaso o algún tipo de trueque, teniendo en cuenta que el luso también bajaría sus aspiraciones salariales, ya que los ingleses no pueden igualar el sueldo que recibe en Italia.