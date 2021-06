Todo listo para que Carlo Ancelotti sea el nuevo DT del Real Madrid, ¿qué pasará con James?

Los medios españoles ya dan a Carlo Ancelotti como nuevo técnico del Real Madrid tras una semana larga de conversaciones en donde lograría convencer al técnico italiano.

El entrenador del Everton FC dejaría el equipo inglés tras estar por encima de Antonio Conte, Mauricio Pochettino y Raúl, quien también son opciones pero no se adecuaban a los objetivos del equipo merengue.

+ Publicación de James Rodríguez y así reaccionaron sus compañeros de la Selección Colombia

+ Everton respalda estado físico de James Rodríguez y duda de la Selección Colombia

la pregunta aquí es, ¿ qué pasará con James Rodríguez? Cabe recordar que el colombiano llegó a los Toffes por petición de Carlo y el mismo colombiano ha manifestado que si no hubiera sido por él, no hubiera llegado al Everton FC.

Por ahora no se ha oficializado que Ancelotti sea el reemplazo de Zinedine Zidane en el banquillo merengue, lo cual puede pasar en las próximas horas. Recordemos que el DT italiano es de los afectos de la hinchada del club español, pues fue el artífice de de la décima Champions League para Real Madrid en 2014.

Carlo Ancelotti to Real Madrid, here we go! The agreement on the termination of his contract with #EFC is set to be completed, the two clubs are in direct contact then Carlo will re-join Real Madrid. ⚪️🚨 #Real

Expected to be official soon, as per @jfelixdiaz @ellarguero. 🏁⌛️

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2021